Зе Луиш
РПЛ
Локомотив
Зе Луиш покинул «Локомотив». Единственный гол за клуб он забил в матче, проигранном 1:5
2 часа назад
Игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Он был рассчитан до 2023 года.
Зе Луиш играл за «Локомотив» с октября 2020 года. В декабре того же года он выбыл на четыре месяца из-за травмы.
Зе Луиш сыграл за «Локомотив» 15 матчей и забил один гол. Это случилось в проигранном матче «Динамо» (1:5) в ноябре 2020-го. Одну из двух голевых передач в «Локо» он отдал в игре против «Баварии».
Ранее он играл за «Спартак», в котором становился чемпионом России и забивал в Лиге чемпионов.
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