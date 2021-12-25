Спартак
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Избивший бывшего PR-директора «Спартака» получил 2,5 года условно
3 часа назад
Эпизод произошел в ночь на 10 мая 2021 года в Москве возле кафе. Бывший PR-директор «Спартака» Антон Фетисов попал в конфликт с участием Жафара Боровкова и получил травмы.
25 декабря Перовский суд Москвы вынес приговор Боровкову. Пресс-служба суда прокомментировала наказание:
«Суд постановил признать Боровкова Ж.А. виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Боровкову наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в течение двух лет».
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