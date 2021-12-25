Избивший бывшего PR-директора «Спартака» получил 2,5 года условно

Эпизод произошел в ночь на 10 мая 2021 года в Москве возле кафе. Бывший PR-директор «Спартака» Антон Фетисов попал в конфликт с участием Жафара Боровкова и получил травмы.

25 декабря Перовский суд Москвы вынес приговор Боровкову. Пресс-служба суда прокомментировала наказание: