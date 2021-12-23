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#РПЛ #ЦСКА #Спартак

«Спартак» и ЦСКА сыграют в первом туре после возобновления РПЛ. Матч пройдет 26 февраля

час назад

РПЛ опубликовала календарь матчей на 19-й, 20-й и 21-й туры после возобновления чемпионата. 

26 февраля «Спартак» сыграет против ЦСКА, 6 марта – против «Динамо», 13 марта – против «Краснодара».

Полный календарь трех туров после зимней паузы (время – московское):

19-й тур

26 февраля

  • «Химки» – «Динамо» | 14:00
  • «Нижний Новгород» – «Урал» | 14:00
  • «Сочи» – «Арсенал» | 16:30
  • «Спартак» – ЦСКА | 19:00

27 февраля

  • «Ростов» – «Крылья Советов» | 14:00
  • «Краснодар» – «Локомотив» | 16:30
  • «Ахмат» – «Уфа» | 19:00

28 февраля

  • «Зенит» – «Рубин» | 19:00

20-й тур

5 марта

  • ЦСКА – «Нижний Новгород» | 19:00

6 марта

  • «Крылья Советов» – «Арсенал» | 14:00
  • «Локомотив» – «Химки» | 14:00
  • «Зенит» – «Уфа» | 16:30
  • «Динамо» – «Спартак» | 19:00

7 марта

  • «Краснодар» – «Урал» | 14:00
  • «Ростов» – «Сочи» | 16:30
  • «Ахмат» – «Рубин» | 19:00

21-й тур

12 марта

  • «Уфа» – «Нижний Новгород» | 14:00
  • «Арсенал» – «Динамо» | 16:30
  • «Локомотив» – ЦСКА | 19:00

13 марта

  • «Урал» – «Ахмат» | 12:00
  • «Химки» – «Сочи» | 14:00
  • «Крылья Советов» – «Зенит» | 16:30
  • «Спартак» – «Краснодар» | 19:00

14 марта

  • «Рубин» – «Ростов» | 19:00

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
РПЛ
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