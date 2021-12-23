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«Спартак» и ЦСКА сыграют в первом туре после возобновления РПЛ. Матч пройдет 26 февраля
час назад
РПЛ опубликовала календарь матчей на 19-й, 20-й и 21-й туры после возобновления чемпионата.
26 февраля «Спартак» сыграет против ЦСКА, 6 марта – против «Динамо», 13 марта – против «Краснодара».
Полный календарь трех туров после зимней паузы (время – московское):
19-й тур
26 февраля
- «Химки» – «Динамо» | 14:00
- «Нижний Новгород» – «Урал» | 14:00
- «Сочи» – «Арсенал» | 16:30
- «Спартак» – ЦСКА | 19:00
27 февраля
- «Ростов» – «Крылья Советов» | 14:00
- «Краснодар» – «Локомотив» | 16:30
- «Ахмат» – «Уфа» | 19:00
28 февраля
- «Зенит» – «Рубин» | 19:00
20-й тур
5 марта
- ЦСКА – «Нижний Новгород» | 19:00
6 марта
- «Крылья Советов» – «Арсенал» | 14:00
- «Локомотив» – «Химки» | 14:00
- «Зенит» – «Уфа» | 16:30
- «Динамо» – «Спартак» | 19:00
7 марта
- «Краснодар» – «Урал» | 14:00
- «Ростов» – «Сочи» | 16:30
- «Ахмат» – «Рубин» | 19:00
21-й тур
12 марта
- «Уфа» – «Нижний Новгород» | 14:00
- «Арсенал» – «Динамо» | 16:30
- «Локомотив» – ЦСКА | 19:00
13 марта
- «Урал» – «Ахмат» | 12:00
- «Химки» – «Сочи» | 14:00
- «Крылья Советов» – «Зенит» | 16:30
- «Спартак» – «Краснодар» | 19:00
14 марта
- «Рубин» – «Ростов» | 19:00
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