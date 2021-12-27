Футбольные «Химки» объявили о погашении долгов. СМИ писали о задолженностях в 200 миллионов рублей

«Химки» выплатили долги в начале декабря, рассказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков. Он не привел конкретные суммы и сказал только, что «глобальных долгов никаких нет», а текущие зарплаты выплатят 30 декабря.

Впервые о долгах «Химок» стало известно в сентябре. В ноябре полузащитник Денис Глушаков подтвердил финансовые проблемы: клуб не выплатил премии за прошлый сезон и задерживает зарплату в этом. Он не назвал конкретных цифр, но сказал, что не считает долги «глобальными».

Тем не менее «Матч ТВ» со ссылкой на источники писал о 200 миллионах, которые клуб должен персоналу и игрокам. Бывший пресс-секретарь сборной России Илья Казаков писал в своем телеграм-канале, что «Новатэк» или «Олимп» может стать спонсором клуба и помочь ему с долгами. Но по его информации, речь шла о 60 миллионах рублей.