«Динамо» – «Сочи». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 21 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Сочи»

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» во время онлайн-переклички последнего тура. Канал покажет опасные моменты из этого матча.

Полностью в прямой трансляции игра доступна на канале «Матч Премьер».

«Матч ТВ» объявил, что все игры последнего тура можно будет бесплатно увидеть на сайте и приложениях «Матч».

«Динамо» и «Сочи» выиграют медали чемпионата России. Вопрос – какие именно. «Динамо» при победе или ничьей станет серебряным призером, а «Сочи» – бронзовым. Если «Динамо» проиграет, то завоюет бронзовые медали, а «Сочи» – серебряные.

«Динамо» из шести последних матчей во всех турнирах победил в основное время лишь однажды. В РПЛ за последние четыре матча команда набрала лишь одно очко. У «Сочи» продолжается беспроигрышная серия из семи матчей, в которых клуб набрал 15 очков.

В личных встречах у «Динамо» и «Сочи» – полное равенство: по две победы плюс ничья, по семь забитых и пропущенных голов. В первом круге «Динамо» обыграло «Сочи» в гостях 1:0 благодаря голу Захаряна.

Лаксальт и Макаров – под вопросом у «Динамо», а за «Сочи» могут не выйти Жоаозиньо и Воробьев.