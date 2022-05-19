«Динамо» – «Сочи». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 21 мая
В России состоится последний тур РПЛ. В одном из матчей «Динамо» примет «Сочи».
- Матч состоится 21 мая.
- Начало – в 17:00 по московскому времени.
- По мнению букмекера Winline, «Динамо» – фаворит матча: на его победу можно поставить за 2,16, а на успех «Сочи» – за 3,3. Матч ожидается голевым – ТБ2,5 – за 1,75.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Сочи»
- Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» во время онлайн-переклички последнего тура. Канал покажет опасные моменты из этого матча.
- Полностью в прямой трансляции игра доступна на канале «Матч Премьер».
- «Матч ТВ» объявил, что все игры последнего тура можно будет бесплатно увидеть на сайте и приложениях «Матч».
«Динамо» и «Сочи» выиграют медали чемпионата России. Вопрос – какие именно. «Динамо» при победе или ничьей станет серебряным призером, а «Сочи» – бронзовым. Если «Динамо» проиграет, то завоюет бронзовые медали, а «Сочи» – серебряные.
«Динамо» из шести последних матчей во всех турнирах победил в основное время лишь однажды. В РПЛ за последние четыре матча команда набрала лишь одно очко. У «Сочи» продолжается беспроигрышная серия из семи матчей, в которых клуб набрал 15 очков.
В личных встречах у «Динамо» и «Сочи» – полное равенство: по две победы плюс ничья, по семь забитых и пропущенных голов. В первом круге «Динамо» обыграло «Сочи» в гостях 1:0 благодаря голу Захаряна.
Лаксальт и Макаров – под вопросом у «Динамо», а за «Сочи» могут не выйти Жоаозиньо и Воробьев.