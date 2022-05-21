Динамо - Сочи: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Динамо
Москва
-:-

Динамо - Сочи: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2022, -:- МСК
21.05.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов

Прошлые матчи

16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2
Динамо
0
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Динамо
3
Сочи
1
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Сочи
1 : 1
Динамо
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Сочи
1
Динамо
1
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
Динамо
2
Сочи
3

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