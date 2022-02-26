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РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция

4 часа назад

26 февраля стартует вторая часть сезона РПЛ. И первый тур осенней части сезона начнется с московского дерби: «Спартак» на своем поле примет ЦСКА.

В первом круге ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Тогда единственный мяч забил Антон Заболотный. Встречу от 26 февраля покажет телеканал «Матч Премьер». Прямая трансляция стартует в 18:30 по московскому времени.

Источник:
Гол
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