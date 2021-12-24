Ростов
РПЛ
Магнус Кнудсен
«Ростов» подписал 20-летнего Магнуса Кнудсена из норвежского «Лиллестрема». Контракт рассчитан до 2025 года
час назад
Магнус Кнудсен и «Ростов» подписали контракт на 4,5 лет. Он перейдет из «Лиллестрема», выступающего в главной лиге Норвегии. Клуб занял четвертое место в завершившемся в декабре сезоне.
- Кнудсену 20 лет, он играет на позиции центрального полузащитника. В прошедшем сезоне провел 33 игры и отдал три голевые передачи.
- На международном уровне выступает за молодежную сборную Норвегии.
Это первое подписание «Ростова» во время зимней паузы. Также в клуб вернулся Кирилл Боженов после аренды в «Химки».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые