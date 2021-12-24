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Магнус Кнудсен
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#Ростов #РПЛ #Магнус Кнудсен

«Ростов» подписал 20-летнего Магнуса Кнудсена из норвежского «Лиллестрема». Контракт рассчитан до 2025 года

час назад

«Ростов»

Магнус Кнудсен и «Ростов» подписали контракт на 4,5 лет. Он перейдет из «Лиллестрема», выступающего в главной лиге Норвегии. Клуб занял четвертое место в завершившемся в декабре сезоне.

  • Кнудсену 20 лет, он играет на позиции центрального полузащитника. В прошедшем сезоне провел 33 игры и отдал три голевые передачи.
  • На международном уровне выступает за молодежную сборную Норвегии.

Это первое подписание «Ростова» во время зимней паузы. Также в клуб вернулся Кирилл Боженов после аренды в «Химки».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Ростов»
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