«Ростов» подписал 20-летнего Магнуса Кнудсена из норвежского «Лиллестрема». Контракт рассчитан до 2025 года

Магнус Кнудсен и «Ростов» подписали контракт на 4,5 лет. Он перейдет из «Лиллестрема», выступающего в главной лиге Норвегии. Клуб занял четвертое место в завершившемся в декабре сезоне.

Кнудсену 20 лет, он играет на позиции центрального полузащитника. В прошедшем сезоне провел 33 игры и отдал три голевые передачи.

На международном уровне выступает за молодежную сборную Норвегии.

Это первое подписание «Ростова» во время зимней паузы. Также в клуб вернулся Кирилл Боженов после аренды в «Химки».