РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года

Матч 21-го тура РПЛ, где «Спартак» сыграет против «Краснодара», состоится в Москве 13 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут прямую трансляцию игры.

«Спартак» идет девятым в таблице РПЛ, отставая на 11 очков от тройки призеров. «Краснодар» – пятый, он опережает «Спартак» на шесть очков.

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