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Подрядчик строительства «ВЭБ Арены» подал иск о банкротстве ЦСКА. Клуб считает, что суд отклонит заявление

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Иркутская компания «Бета» подала в суд заявление о банкротстве ЦСКА. Она считает, что клуб уклоняется от выплаты ей 348 миллионов рублей.

  • «Бета» – правоопремник ООО «Ф-Групп» (обанкротившийся генподрядчик строительства стадиона ЦСКА «ВЭБ Арены»).
  • Из-за нарушения сроков строительства стадиона ЦСКА удержал размер депозита – 548 миллионов рублей.
  • Но подрядчик посчитал это несправедливым и сначала потребовал возврат полной суммы, а потом снизил требования до 491 миллионов рублей.
  • Между сторонами продолжались судебные разбирательства. В итоге в ноябре 2021-го суд взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей. Но исполнение решения приостновалили из-за кассационной жалобы.

Теперь «Бета» требует признать ЦСКА банкротом и обвиняет в «недобросовестном поведении». При этом ЦСКА отмечает, что подобные заявления можно подавать «хоть каждый день» и называет трепания «Беты» необоснованными. «Мы сообщили суду свою позицию и ожидаем, что в принятии заявления будет отказано».

Источник:
РИА Новости «Спорт»
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khgjky89
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