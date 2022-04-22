«Ростов» – «Спартак» прогноз на матч 24 апреля РПЛ, прогноз на футбольный матч
24 апреля в Ростов состоится матч 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». Игра пройдет в Ростове. Начало – в 16:30 по московскому времени.
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Главные ставки на матч «Ростов» – «Спартак»
Сейчас букмекерская контора «Лига ставок» дает такие ставки:
- Победа «Ростова» – 3,10.
- Победа «Спартака» – 2,40.
- Сухая победа «Ростова» – 4,90.
- Сухая победа «Спартака» – 3,85.
- ТБ0,5 – 1,06.
- ТМ0,5 – 8,60.
Форма команд: «Ростов»
10 марта Валерий Карпин вернулся в «Ростов», и дела команды резко стали лучше. После возвращения Карпина у «Ростова» шесть матчей в РПЛ: поражение, ничья и четыре победы. Последние три матча в Премьер-лиги – серия из трех побед. Форму команды Карпин комментирует так: «Cчитаю, что вообще это чудо, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18-20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата, и даже бывает, что неплохо играем иногда. Связано со многими вещами: и с менталитетом, и с усталостью».
Форма команд: «Спартак»
«Спартак» нестабилен в 2022-м – команда умудряется упускать победы в тех матчах, в которых считается победителем, и не показывает подряд уверенные отрезки. Последние пять встреч в РПЛ для команды – победа, две ничьих и два поражения с общим счетом 6:5. Хотя команда недавно немного улучшила себе настроение и вышла в полуфинал Кубка России, обыграв ЦСКА в дерби.
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отмечает такую проблему: «Проблема нашей команды – психология и характер. Нам нужно прибавлять в менталитете победителя».
Прямо сейчас у «Спартака» два футболиста вылетели из игры из-за травм: Павел Маслов и Илья Кутепов.
Личные встречи «Ростова» и «Спартака»
С 1922 года «Ростов» и «Спартак» сыграли 62 матча – 14 побед у «Ростова», 36 раз побеждал «Спартак», 12 раз команды завершали матч вничью. «Ростов» в этих встречах забил 69 мячей, у «Спартака» же 106 голов. Самая крупная победа «Ростова» – 4:0. Самая крупная победа «Спартака» случилась дважды, и оба раза со счетом 5:1.
У «Ростова» и «Спартака» есть одна общая деталь – Валерий Карпин. Карпин тренировал «Спартак» на стыке десятилетий. С «Ростовом» он с 2017-го года с перерывом на пару месяцев из-за работы в сборной России.
Прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»
Возможно, нас ожидает насыщенный на голы матч:
- Валерий Карпин говорил, что у его команды молодой состав. Это может сыграть свою роль.
- В 2022-м «Спартак» в РПЛ сыграл только один матч, в котором не забил гол. Во всех остальных встречах команда забивала минимум один раз;
- Сейчас команды располагаются рядом в турнирной таблице;
- В последних пяти очных встречах во всех турнирах «Ростов» и «Спартак» забили 16 мячей на двоих.
Какие ставки еще предлагает «Лига ставок»:
- Точный счет 0:0 – 9,20;
- Точный счет 0:1 – 7,40;
- Точный счет 0:2 – 11,00;
- «Обе забьют» – за 1,76;
- «Ростов» забьет первый гол – 2,16;
- «Спартак» забьет первый гол – 1,88.