«Ростов» – «Спартак» прогноз на матч 24 апреля РПЛ, прогноз на футбольный матч

24 апреля в Ростов состоится матч 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». Игра пройдет в Ростове. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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Главные ставки на матч «Ростов» – «Спартак»

Сейчас букмекерская контора «Лига ставок» дает такие ставки:

Победа «Ростова» – 3,10.

Победа «Спартака» – 2,40.

Сухая победа «Ростова» – 4,90.

Сухая победа «Спартака» – 3,85.

ТБ0,5 – 1,06.

ТМ0,5 – 8,60.

Форма команд: «Ростов»

10 марта Валерий Карпин вернулся в «Ростов», и дела команды резко стали лучше. После возвращения Карпина у «Ростова» шесть матчей в РПЛ: поражение, ничья и четыре победы. Последние три матча в Премьер-лиги – серия из трех побед. Форму команды Карпин комментирует так: «Cчитаю, что вообще это чудо, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18-20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата, и даже бывает, что неплохо играем иногда. Связано со многими вещами: и с менталитетом, и с усталостью».

Форма команд: «Спартак»

«Спартак» нестабилен в 2022-м – команда умудряется упускать победы в тех матчах, в которых считается победителем, и не показывает подряд уверенные отрезки. Последние пять встреч в РПЛ для команды – победа, две ничьих и два поражения с общим счетом 6:5. Хотя команда недавно немного улучшила себе настроение и вышла в полуфинал Кубка России, обыграв ЦСКА в дерби.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отмечает такую проблему: «Проблема нашей команды – психология и характер. Нам нужно прибавлять в менталитете победителя».

Прямо сейчас у «Спартака» два футболиста вылетели из игры из-за травм: Павел Маслов и Илья Кутепов.

Личные встречи «Ростова» и «Спартака»

С 1922 года «Ростов» и «Спартак» сыграли 62 матча – 14 побед у «Ростова», 36 раз побеждал «Спартак», 12 раз команды завершали матч вничью. «Ростов» в этих встречах забил 69 мячей, у «Спартака» же 106 голов. Самая крупная победа «Ростова» – 4:0. Самая крупная победа «Спартака» случилась дважды, и оба раза со счетом 5:1.

У «Ростова» и «Спартака» есть одна общая деталь – Валерий Карпин. Карпин тренировал «Спартак» на стыке десятилетий. С «Ростовом» он с 2017-го года с перерывом на пару месяцев из-за работы в сборной России.

Прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»

Возможно, нас ожидает насыщенный на голы матч:

Валерий Карпин говорил, что у его команды молодой состав. Это может сыграть свою роль.

В 2022-м «Спартак» в РПЛ сыграл только один матч, в котором не забил гол. Во всех остальных встречах команда забивала минимум один раз;

Сейчас команды располагаются рядом в турнирной таблице;

В последних пяти очных встречах во всех турнирах «Ростов» и «Спартак» забили 16 мячей на двоих.

Какие ставки еще предлагает «Лига ставок»: