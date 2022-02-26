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РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года
3 часа назад
Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА выпало на первый тур после зимней паузы. В первом круге ЦСКА был сильнее – 1:0. Второй их поединок состоится на домашнем стадионе «Спартака».
Котировки букмекеров:
- Победа «Спартака» – 2.55.
- Ничья – 3.25.
- Победа ЦСКА – 3.00.
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