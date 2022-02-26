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#РПЛ #ЦСКА #Спартак

РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года

3 часа назад

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА выпало на первый тур после зимней паузы. В первом круге ЦСКА был сильнее – 1:0. Второй их поединок состоится на домашнем стадионе «Спартака».

Котировки букмекеров:

  • Победа «Спартака» – 2.55.
  • Ничья – 3.25.
  • Победа ЦСКА – 3.00.
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Источник:
Гол
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