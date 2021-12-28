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Сергеев из «Крыльев Советов» проходит медосмотр в «Зените». Клубы ведут переговоры
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Эту информацию подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: «Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов».
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сказал: «Зенит» прислал в «Крылья» официальное предложение по трансферу Ивана Сергеева. Сейчас мы ведем переговоры. Вся остальная информация – позже».
- Нападающий Иван Сергеев выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. Ему 26 лет.
- В этом сезоне Сергеев провел в РПЛ 18 матчей, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.
- В ноябре-2021 он попал в заявку сборной России на матчи отбора к ЧМ-2022, но не дебютировал за команду.
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28 декабря 2021, 13:35
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