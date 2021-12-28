Сергеев из «Крыльев Советов» проходит медосмотр в «Зените». Клубы ведут переговоры

Эту информацию подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: «Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов».

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сказал: «Зенит» прислал в «Крылья» официальное предложение по трансферу Ивана Сергеева. Сейчас мы ведем переговоры. Вся остальная информация – позже».