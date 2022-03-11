РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – ЦСКА, 12 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

В матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» примет ЦСКА. Матч состоится 12 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть матч «Локомотив» – ЦСКА можно на телеканале «Матч Премьер» в 18:55. Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:30. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.

«Локомотив» лишился тренера Маркуса Гисдоля. 2022-й год клуб начал с поражения 0:4 в Кубке России, но затем переиграл 3:2 «Химки».

ЦСКА провел свои матчи удачнее – 2:0 над «Спартаком» и 1:0 над «Нижним Новгородом» в РПЛ, 2:1 над «Сочи» в Кубке.

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