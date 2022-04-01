«Локомотив» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 2 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:25.

Также в прямом эфире за матчем можно следить через Bettery.

За «Локомотив» не сыграют Станислав Магкеев (травма) и Рифат Жемалетдинов (дисквалификация). Под вопросом участие в игре Камано, Миранчука и Рыбуса.

«Локомотив» возобновил сезон победами со счетом 3:2 над «Химками» и «Ахматом» и проиграл 1:2 ЦСКА. Ранее – вылетел из Кубка от «Енисея» (0:4).

У «Спартака» травмированы Павел Маслов и Илья Кутепов. Айртон покинул клуб. «Спартак» провел четыре игры в РПЛ при новом тренере Паоло Ваноли, из которых победил лишь в одной, а проиграл две. Но, разгромив 6:1 «Кубань», вышел в четвертьфинал Кубка России.

Константин Генич спрогнозировал победу «Спартака», но это рискованный вариант: у команды есть проблемы в каждой из линий.

«Спартак» проиграл лишь однажды «Локомотиву» в последних десяти матчах, которые были не слишком результативными. В гостях у «Локо» «Спартак» за последние пять лет победил в одной игре. Матч ожидается примерно равным и может завершиться вничью.