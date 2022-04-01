«Локомотив» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 2 апреля
«Локомотив» примет «Спартак» в 23-м туре РПЛ сезона-2021/22.
- Матч состоится в субботу, 2 апреля.
- Он начнется в 19:30 по московскому времени.
- Прогноз букмекеров: фаворит матча – «Спартак», на его победу Bettery дает коэффициент 2,15. Шансы на победу «Локомотива» оцениваются в 3,55. Ставка на ТМ2,5 – 1,85.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»
- В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:25.
- Также в прямом эфире за матчем можно следить через Bettery.
За «Локомотив» не сыграют Станислав Магкеев (травма) и Рифат Жемалетдинов (дисквалификация). Под вопросом участие в игре Камано, Миранчука и Рыбуса.
«Локомотив» возобновил сезон победами со счетом 3:2 над «Химками» и «Ахматом» и проиграл 1:2 ЦСКА. Ранее – вылетел из Кубка от «Енисея» (0:4).
У «Спартака» травмированы Павел Маслов и Илья Кутепов. Айртон покинул клуб. «Спартак» провел четыре игры в РПЛ при новом тренере Паоло Ваноли, из которых победил лишь в одной, а проиграл две. Но, разгромив 6:1 «Кубань», вышел в четвертьфинал Кубка России.
Константин Генич спрогнозировал победу «Спартака», но это рискованный вариант: у команды есть проблемы в каждой из линий.
«Спартак» проиграл лишь однажды «Локомотиву» в последних десяти матчах, которые были не слишком результативными. В гостях у «Локо» «Спартак» за последние пять лет победил в одной игре. Матч ожидается примерно равным и может завершиться вничью.
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