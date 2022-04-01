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РПЛ
Спартак
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#РПЛ #Спартак #Локомотив

«Локомотив» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 2 апреля

«Локомотив» примет «Спартак» в 23-м туре РПЛ сезона-2021/22.

  • Матч состоится в субботу, 2 апреля.
  • Он начнется в 19:30 по московскому времени.
  • Прогноз букмекеров: фаворит матча – «Спартак», на его победу Bettery дает коэффициент 2,15. Шансы на победу «Локомотива» оцениваются в 3,55. Ставка на ТМ2,5 – 1,85.

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Матч завершен
Локомотив
Москва
Изидор 85'
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»

  • В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:25.
  • Также в прямом эфире за матчем можно следить через Bettery.

За «Локомотив» не сыграют Станислав Магкеев (травма) и Рифат Жемалетдинов (дисквалификация). Под вопросом участие в игре Камано, Миранчука и Рыбуса.

«Локомотив» возобновил сезон победами со счетом 3:2 над «Химками» и «Ахматом» и проиграл 1:2 ЦСКА. Ранее – вылетел из Кубка от «Енисея» (0:4).

У «Спартака» травмированы Павел Маслов и Илья Кутепов. Айртон покинул клуб. «Спартак» провел четыре игры в РПЛ при новом тренере Паоло Ваноли, из которых победил лишь в одной, а проиграл две. Но, разгромив 6:1 «Кубань», вышел в четвертьфинал Кубка России.

Константин Генич спрогнозировал победу «Спартака», но это рискованный вариант: у команды есть проблемы в каждой из линий.

«Спартак» проиграл лишь однажды «Локомотиву» в последних десяти матчах, которые были не слишком результативными. В гостях у «Локо» «Спартак» за последние пять лет победил в одной игре. Матч ожидается примерно равным и может завершиться вничью.

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Комментарии (1)
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Der Gtr
02 апреля, 10:12

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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