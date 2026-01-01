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Россия (х)
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Россия (х)
Дата основания
1992 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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Хоккей
Прогноз на хоккей Россия – Швеция – Олимпийские игры 2022
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Хоккей
Где смотреть мужской хоккей полуфинал Россия – Швеция на Зимних Олимпийских играх 2022
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Хоккей
Прогноз на хоккей Россия – Дания – Олимпийские игры 2022
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Хоккей
Где смотреть мужской хоккей четвертьфинал Россия – Дания на Зимних Олимпийских играх 2022
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в первом матче мужского хоккея на Олимпиаде-2022
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
Хоккеистки России и Канады вышли на лед в медицинских масках. СМИ назвали причиной поздние тесты россиянок на ковид
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
Хоккей
Расписание хоккейного турнира на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
Где смотреть матчи сборной России по хоккею и другие игры на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Олимпиада
Стогниенко будет комментировать хоккей на Олимпиаде-2022. Об этом написал сотрудник ВГТРК
#Владимир Стогниенко
1
Олимпиада
Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
#Вадим Шипачев
Олимпиада
Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
#Олимпиада-2022
Хоккей
ЦСКА – лидер по числу хоккеистов в заявке сборной России на Олимпиаду-2022
#ЦСКА (х)
Хоккей
Сборная России по хоккею представила состав на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Хоккей
В сборную России по хоккею вызваны 37 игроков для подготовки к Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Хоккей
Хоккеист Галимов отказался играть за сборную России на Олимпиаде по семейным обстоятельствам. Жамнов опроверг эту информацию
#Артем Галимов
Хоккей
Россия проиграла Канаде в товарищеском матче перед МЧМ-2022, пропустив четырежды в первом периоде
#Россия (х)
Хоккей
Финляндия обыграла Россию в заключительном матче Кубка Первого канала. Решающий гол случился в овертайме, когда Россия сняла вратаря
#Россия (х)
Хоккей
Россия обыграла Чехию и выиграла третий матч на Кубке Первого канала. В третьем периоде она заменила вратаря
#Россия (х)
Хоккей
Вратарь сборной России Самонов не играл в КХЛ два месяца. Его последний матч – 27 октября
#Александр Самонов
Хоккей
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Финляндия, 19 декабря 2021 года
#Евротур-2021
Хоккей
Где смотреть Россия – Финляндия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 19 декабря
#Евротур-2021
Хоккей
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Чехия, 18 декабря 2021 года
#Евротур-2021
Хоккей
Где смотреть Россия – Чехия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 18 декабря
#Евротур-2021
Хоккей
🇷🇺 Россия обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала. У нее две победы в двух матчах
#Кубок Первого канала
Хоккей
Где смотреть Швеция – Россия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 16 декабря
#Евротур-2021
Хоккей
Кубок Первого канала: прогноз на матч Швеция – Россия, 16 декабря 2021 года
#Евротур-2021
Хоккей
Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала, команды забили семь голов на двоих
#Евротур-2021
Хоккей
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Канада, 15 декабря 2021 года
#Евротур-2021
Хоккей
Где смотреть Россия – Канада: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 15 декабря
#Евротур-2021
Хоккей
Воронков исключен из состава России на Кубок первого канала. Он травмировался после силового приема в матче КХЛ
#Дмитрий Воронков
Олимпиада
Сборная Россия по хоккею показала форму, в которой выступит на Олимпиаде-2022
#Россия (х)
Хоккей
Плотников, Гусев и Федотов вошли в состав хоккейной сборной России на Кубок Первого канала
#Россия (х)
Хоккей
Россия на Кубке Первого канала сыграет против четырех сборных. 15 декабря пройдет матч против Канады
#Россия (х)
Хоккей
Россия разгромила Чехию и заняла третье место на Кубке Карьяла-2021. Мичков забил во втором матче подряд
#Россия (х)
Хоккей
Россия проиграла Швеции на этапе Евротура. Разница шайб за два матча – 2:7
#Матвей Мичков
Хоккей
Мичков – самый молодой автор гола в истории хоккейной сборной России
#Матвей Мичков
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Футбол
Браташ уехал из хоккейной сборной России по семейным обстоятельствам. На матче с Швецией его заменит Зубов
#Россия (х)
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Хоккей
Россия проиграла Финляндии в первом матче на Кубке Карьяла. Все три пропущенные шайбы – в меньшинстве
#Россия (х)
Хоккей
Мичков дебютировал за сборную России в 16 лет. Он обошел рекорд Овечкина и стал самым молодым игроком в истории команды
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Хоккей
Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни. Его не будет на Кубке Карьяла
#Олег Знарок
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Хоккей
Знарок и Зубов вошли в штаб России на Кубок Карьяла. Мичков и Аскаров – в составе сборной
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Хоккей
Сборная России объявила расширенную заявку на Олимпиаду-2022. В ней – 119 игроков из КХЛ и НХЛ
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Хоккей
ФХР назвала Ковальчука менеджером по работе с игроками НХЛ. Но тренер презентовал его как генменеджера сборной
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук станет генменеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине. Знарок будет консультантом
#Илья Ковальчук
Хоккей
Россия объявила первых хоккеистов из состава на Олимпиаду-2022. За сборную сыграют Кучеров, Овечкин и Василевский
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Хоккей
Знарок будет тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде. Он выигрывал с ней золото в 2018 году
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🇷🇺 На Олимпиаде-2022 сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией, Данией и Швейцарией
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Футбол
Путин: «Сборные России по хоккею и футболу не отличились. Необходимо подумать о том, что нужно изменить сейчас»
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Хоккей
В четвертьфинале ЧМ-2021 вылетели все команды из группы А, включая Россию
#Россия (х)
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Россия не может обыграть Канаду на ЧМ с 2011 года
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Хоккей
Полуфиналы ЧМ-2021: США сыграет с Канадой, Финляндия – с Германией
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Хоккей
🔚 Россия проиграла Канаде и вылетела с ЧМ-2021 по хоккею
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Хоккей
Где смотреть матч Россия – Канада, 3 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею
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Во сколько начало матча 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею Россия – Канада, 3 июня 2021 года
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Определились все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею
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🇷🇺🇨🇦 Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
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Россия обыграла Белоруссию в матче ЧМ и вышла из группы с первого места
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Прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею Россия – Канада, 3 июня 2021 года
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Россия обыграла Швецию на ЧМ-2021 по буллитам. Швеция вылетела из турнира
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Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Белоруссия, 1 июня 2021 года
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Где смотреть матч Россия – Белоруссия, 1 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
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Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года
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Где смотреть матч Россия – Швеция, 31 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
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Россия разгромила Швейцарию в матче ЧМ-2021. Толчинский набрал три очка
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Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года
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Где смотреть матч Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
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Россия обыграла Данию в матче ЧМ. Это ее третья победа в четырех матчах
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