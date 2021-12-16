Кубок Первого канала
Россия (х)
Швеция (х)
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#Кубок Первого канала #Россия (х) #Швеция (х)

🇷🇺 Россия обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала. У нее две победы в двух матчах

вчера, 20:45

Матч закончился со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Вячеслав Войнов.

Это был второй матч России за два дня. Сначала она обыграла Канаду (4:3), теперь Швецию. России осталось еще две игры на Кубке: против Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря).

  • Кубок проходит в Москве с 15 по 19 декабря. На нем выступят Швеция, Чехия, Финляндия, Россия, а также Канада (ее матчи не учитываются в общем зачете).
  • Это один из четырех этапов Еврохоккейтура. Они проводятся на территории каждой страны-участницы Евротура и нужны для подготовки к чемпионатам мира и Олимпиадам.
Источник:
Гол
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