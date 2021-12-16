🇷🇺 Россия обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала. У нее две победы в двух матчах

Это был второй матч России за два дня. Сначала она обыграла Канаду (4:3), теперь Швецию. России осталось еще две игры на Кубке: против Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря).

Кубок проходит в Москве с 15 по 19 декабря. На нем выступят Швеция, Чехия, Финляндия, Россия, а также Канада (ее матчи не учитываются в общем зачете).

Это один из четырех этапов Еврохоккейтура. Они проводятся на территории каждой страны-участницы Евротура и нужны для подготовки к чемпионатам мира и Олимпиадам.