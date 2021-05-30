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#Россия (х) #ЧМ-2021 #Швеция (х)

Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года

2 часа назад

Старт сборной России на ЧМ-2021:

  • Победа над Чехией (4:3).
  • Победа над Великобританией (7:1).
  • Поражение от Словакия (1:3).
  • Победа над Данией (3:0).
  • Победа над Швейцарией (4:1).

Старт сборной Швеции:

  • Поражение от Дании (3:4).
  • Поражение от Белоруссии (0:1).
  • Победа над Швейцарией (7:0).
  • Поражение от Чехии (2:4).
  • Победа над Великобританией (4:1).

В шестом туре Россия и Швеция сыграют друг против друга. Котировки букмекеров:

  • Победа России – 2.06.
  • Победа Швеции – 3.07.

Где смотреть матч Россия – Швеция, 31 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года

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