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Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года
2 часа назад
Старт сборной России на ЧМ-2021:
- Победа над Чехией (4:3).
- Победа над Великобританией (7:1).
- Поражение от Словакия (1:3).
- Победа над Данией (3:0).
- Победа над Швейцарией (4:1).
Старт сборной Швеции:
- Поражение от Дании (3:4).
- Поражение от Белоруссии (0:1).
- Победа над Швейцарией (7:0).
- Поражение от Чехии (2:4).
- Победа над Великобританией (4:1).
В шестом туре Россия и Швеция сыграют друг против друга. Котировки букмекеров:
- Победа России – 2.06.
- Победа Швеции – 3.07.
Где смотреть матч Россия – Швеция, 31 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года
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