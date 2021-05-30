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#Россия (х) #ЧМ-2021 #Швеция (х)

Где смотреть матч Россия – Швеция, 31 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

2 часа назад

Сборная России сыграла пять матчей на ЧМ:

  • Победа над Чехией (4:3).
  • Победа над Великобританией (7:1).
  • Поражение от Словакия (1:3).
  • Победа над Данией (3:0).
  • Победа над Швейцарией (4:1).

После пяти туров Россия занимает второе место в группе. Шестой матч – против сборной Швеции.

Матч начнется в 20:15 по московскому времени. Первый канал покажет его в прямом эфире – прямая трансляция начнется в 20:05.

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Источник:
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