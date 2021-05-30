Где смотреть матч Россия – Швеция, 31 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России сыграла пять матчей на ЧМ:

Победа над Чехией (4:3).

Победа над Великобританией (7:1).

Поражение от Словакия (1:3).

Победа над Данией (3:0).

Победа над Швейцарией (4:1).

После пяти туров Россия занимает второе место в группе. Шестой матч – против сборной Швеции.

Матч начнется в 20:15 по московскому времени. Первый канал покажет его в прямом эфире – прямая трансляция начнется в 20:05.