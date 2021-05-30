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#Россия (х) #ЧМ-2021 #Швеция (х)

Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года

2 часа назад

После пяти туров ЧМ-2021 сборная России занимает второе место в своей группе. В шестой встрече она сыграет против Швеции.

Итоги последних пяти встреч двух команд во всех турнирах:

  • 4 победы России.
  • 1 победа Швеции – случилась 8 ферваля 2020-го.

Где смотреть матч Россия – Швеция, 31 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Матч начнется в 20:15 по московскому времени.

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Источник:
Гол
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