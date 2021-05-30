Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года

После пяти туров ЧМ-2021 сборная России занимает второе место в своей группе. В шестой встрече она сыграет против Швеции.

Итоги последних пяти встреч двух команд во всех турнирах:

4 победы России.

1 победа Швеции – случилась 8 ферваля 2020-го.

Где смотреть матч Россия – Швеция, 31 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Матч начнется в 20:15 по московскому времени.