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Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Швеция, 31 мая 2021 года
2 часа назад
После пяти туров ЧМ-2021 сборная России занимает второе место в своей группе. В шестой встрече она сыграет против Швеции.
Итоги последних пяти встреч двух команд во всех турнирах:
- 4 победы России.
- 1 победа Швеции – случилась 8 ферваля 2020-го.
Где смотреть матч Россия – Швеция, 31 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
Матч начнется в 20:15 по московскому времени.
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