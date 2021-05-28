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#Россия (х) #ЧМ-2021

Где смотреть матч Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

11 часов назад

Швейцария и Россия сыграют на групповом этапе ЧМ-2021. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

Первый канал начнет трансляцию в 16:05 по Москве. «Матч ТВ» покажет игру в повторе. Там трансляция пройдет 30 мая в 01:15.

Россия возглавляет таблицу группы А. Она имеет девять очков за четыре матча. Швейцария набрала столько же очков, но из-за дополнительных показателей идет второй.

Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Швейцария – Россия

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Источник:
твиттер ФХР
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