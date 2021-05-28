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ЧМ-2021
Где смотреть матч Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
11 часов назад
Швейцария и Россия сыграют на групповом этапе ЧМ-2021. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.
Первый канал начнет трансляцию в 16:05 по Москве. «Матч ТВ» покажет игру в повторе. Там трансляция пройдет 30 мая в 01:15.
Россия возглавляет таблицу группы А. Она имеет девять очков за четыре матча. Швейцария набрала столько же очков, но из-за дополнительных показателей идет второй.
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