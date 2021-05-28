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#Россия (х) #ЧМ-2021

Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года

11 часов назад

Швейцария и Россия сыграют на групповом этапе ЧМ-2021. Этот матч – встреча двух лидеров группы А. Каждая из команд имеет по девять очков.

Игра начнется 29 мая в 16:15 по Москве. Котировки букмекеров на результат в основное время матча:

  • Победа Швейцарии – 3,20
  • Ничья – 4,60
  • Победа России – 1,92

Обе команды проиграли на турнире по одному матчу. У России был проигрыш Словакии (1:3), у Швейцарии – Швеции (0:7).

В следующем матче после того поражения Швейцария разгромила Словакию со счетом 8:1. Россия обыграла Данию (3:0).

Швейцария и Россия – самые результативные команды группы А. Россия забросила 15 шайб за четыре игры, Швейцария – 14.

На ЧМ-2021 из каждой группы выходят по четыре лучшие команды.

Где смотреть матч Швейцария – Россия

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