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ЧМ-2021
Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года
11 часов назад
Швейцария и Россия сыграют на групповом этапе ЧМ-2021. Этот матч – встреча двух лидеров группы А. Каждая из команд имеет по девять очков.
Игра начнется 29 мая в 16:15 по Москве. Котировки букмекеров на результат в основное время матча:
- Победа Швейцарии – 3,20
- Ничья – 4,60
- Победа России – 1,92
Обе команды проиграли на турнире по одному матчу. У России был проигрыш Словакии (1:3), у Швейцарии – Швеции (0:7).
В следующем матче после того поражения Швейцария разгромила Словакию со счетом 8:1. Россия обыграла Данию (3:0).
Швейцария и Россия – самые результативные команды группы А. Россия забросила 15 шайб за четыре игры, Швейцария – 14.
На ЧМ-2021 из каждой группы выходят по четыре лучшие команды.
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