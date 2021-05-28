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ЧМ-2021
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года
11 часов назад
Швейцария и Россия встретятся в пятом матче группового этапа ЧМ-2021. Старт игры – 29 мая в 16:15 по Москве.
После четырех игр на турнире Россия набрала девять очков и возглавляет группу А. Швейцария имеет столько же очков, но идет второй.
Следующими соперниками России станут Швеция и Белоруссия. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира.
Где смотреть матч Швейцария – Россия
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