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#Россия (х) #ЧМ-2021

Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Швейцария – Россия, 29 мая 2021 года

11 часов назад

Швейцария и Россия встретятся в пятом матче группового этапа ЧМ-2021. Старт игры – 29 мая в 16:15 по Москве.

После четырех игр на турнире Россия набрала девять очков и возглавляет группу А. Швейцария имеет столько же очков, но идет второй.

Следующими соперниками России станут Швеция и Белоруссия. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира.

Где смотреть матч Швейцария – Россия

Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Швейцария – Россия

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