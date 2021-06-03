Россия (х)
ЧМ-2021
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#Россия (х) #ЧМ-2021

В четвертьфинале ЧМ-2021 вылетели все команды из группы А, включая Россию

03 июня, 22:49

Завершились четвертьфиналы хоккейного ЧМ-2021.

  • США – Словакия 6:1.
  • РоссияКанада 1:2.
  • Финляндия – Чехия 1:0.
  • Швейцария – Германия 2:3.

Россия, Словакия, Чехия и Швейцария вышла из группы А и вылетели в первом же раунде плей-офф. Еще до начала полуфиналов ясно, что чемпионат выиграет команда из группы В.

5 июня в полуфиналах сыграют США против Канады и Финляндия против Германии.

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vladik12
04 июня, 07:57

Вряд ли из этого можно сделать серьезное умозаключение. Скорее, совпадение.

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