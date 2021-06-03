Россия (х)
ЧМ-2021
В четвертьфинале ЧМ-2021 вылетели все команды из группы А, включая Россию
03 июня, 22:49
Завершились четвертьфиналы хоккейного ЧМ-2021.
Россия, Словакия, Чехия и Швейцария вышла из группы А и вылетели в первом же раунде плей-офф. Еще до начала полуфиналов ясно, что чемпионат выиграет команда из группы В.
5 июня в полуфиналах сыграют США против Канады и Финляндия против Германии.
Комментарии (1)
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04 июня, 07:57
0
Вряд ли из этого можно сделать серьезное умозаключение. Скорее, совпадение.
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