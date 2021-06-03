В четвертьфинале ЧМ-2021 вылетели все команды из группы А, включая Россию

Завершились четвертьфиналы хоккейного ЧМ-2021.

США – Словакия 6:1.

Россия – Канада 1:2.

Финляндия – Чехия 1:0.

Швейцария – Германия 2:3.

Россия, Словакия, Чехия и Швейцария вышла из группы А и вылетели в первом же раунде плей-офф. Еще до начала полуфиналов ясно, что чемпионат выиграет команда из группы В.

5 июня в полуфиналах сыграют США против Канады и Финляндия против Германии.