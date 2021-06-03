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сборная Канады (хоккей)
Россия не может обыграть Канаду на ЧМ с 2011 года
03 июня, 22:43
Канада обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 2:1. Статистика их встреч на ЧМ:
- С 1992 года они сыграли на чемпионате мира в 19-й раз, десять из них – в плей-офф.
- Чаще побеждала Канада 11 раз против восьми.
- Последняя победа России была в 2011 году – 2:1, четвертьфинал ЧМ. С тех пор она трижды проигрывала, в том числе в финале 2015-го.
- Всего в 1/4 финала Россия и Канада сыграли в четвертый раз. У них по две победы.
В полуфинале Канада сыграет с США. Игра пройдет 5 июня, финал и матч за третье место – 6 июня.
Комментарии (1)
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04 июня, 07:58
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Будет забавно, если такие канадцы возьмут чашку.
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