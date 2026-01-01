сборная Канады (хоккей)

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Хоккей
Россия не может обыграть Канаду на ЧМ с 2011 года
#Россия (х)
Хоккей
Канада обыграла Россию в финале МЧМ
#Хоккей
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