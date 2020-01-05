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Канада обыграла Россию в финале МЧМ
05 января 2020, 23:46
К началу третьего периода сборная России вела со счетом 3:1, а дальше канадцы канадцы перехватили инициативу, реализовали одно большинство и вырвали победу.
Итоговый счет – 4:3. Краткая хронология матча:
0:1 – Никита Александров (29:37).
1:1 – Дилан Козенс (31:01).
1:2 – Григорий Денисенко (34:46).
1:3 – Максим Сорокин (48:46).
2:3 – Коннор Макмайкл (49:20).
3:3 – Барретт Хэйтон (51:21).
4:3 – Экил Томас (56:02).
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