Россия (х)
ЧМ-2021
Россия обыграла Данию в матче ЧМ. Это ее третья победа в четырех матчах
49 минут назад
Россия победила Данию со счетом 3:0 на чемпионате мира. Больше 40 минут счет был ничейным, первую шайбу Россия забросила только в конце второго периода.
Голы забили Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Барабанов набирает по одному очку в четвертом матче подряд: три гола и один ассист.
Россия набрала 9 очков и идет в группе второй, на первом месте Словакия (9 очков, игра в запасе). Это четвертый матч России на турнире. У нее три победы (Чехия, Великобритания и Дания) и одно поражение (Словакия).
Следующий матч России пройдет 29 мая против Швейцарии. Ей осталось три матча групповой стадии.
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