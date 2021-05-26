Россия обыграла Данию в матче ЧМ. Это ее третья победа в четырех матчах

Россия победила Данию со счетом 3:0 на чемпионате мира. Больше 40 минут счет был ничейным, первую шайбу Россия забросила только в конце второго периода.

Голы забили Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Барабанов набирает по одному очку в четвертом матче подряд: три гола и один ассист.