Россия (х)
ЧМ-2021
Сергей Толчинский
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#Россия (х) #ЧМ-2021 #Сергей Толчинский

Россия разгромила Швейцарию в матче ЧМ-2021. Толчинский набрал три очка

час назад

Сборная России по хоккею выиграла у Швейцарии в пятом туре ЧМ-2021. Счет игры – 4:1.

Форвард Сергей Толчинский забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Один из голов он забил в пустые ворота.

Теперь Россия имеет 12 очков за пять матчей ЧМ-2021. На групповом этапе у нее остаются игры против Швеции и Белоруссии.

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