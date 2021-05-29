Россия разгромила Швейцарию в матче ЧМ-2021. Толчинский набрал три очка

Сборная России по хоккею выиграла у Швейцарии в пятом туре ЧМ-2021. Счет игры – 4:1.

Форвард Сергей Толчинский забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Один из голов он забил в пустые ворота.

Теперь Россия имеет 12 очков за пять матчей ЧМ-2021. На групповом этапе у нее остаются игры против Швеции и Белоруссии.