Россия (х)
Олимпиада-2022
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#Россия (х) #Олимпиада-2022

Сборная Россия по хоккею показала форму, в которой выступит на Олимпиаде-2022

час назад

Технический спонсор – Nike. На форме не будет флага России из-за запрета CAS, который закончится в декабре-2022. Это часть санкций после допингового разбирательства.

Аналогичные формы без российского флага были у спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

  • Соревнования по хоккею на Олимпиаде-2022 пройдут с 9 по 20 февраля.
  • Сборная России сыграет в группе В против Чехии, Швейцарии и Дании.
  • В 2018 году Россия впервые выиграла Олимпиаду, где в финале победила Германию.
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Источник:
Федерация хоккея России
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