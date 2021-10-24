Сборная России объявила расширенную заявку на Олимпиаду-2022. В ней – 119 игроков из КХЛ и НХЛ

Всего в заявку сборной России вошли 119 игроков – 48 хоккеистов выступают за рубежом. Полный состав можно посмотреть (начало – на девятом слайде) на официальном сайте ОКР.

В список попал форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов, который в этом сезоне не провел ни одного матча. Клуб отправил его играть в АХЛ, но Кравцов отказался.

До этого в заявку попали Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Александр Овечкин («Вашингтон»).