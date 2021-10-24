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Олимпиада-2022
Сборная России объявила расширенную заявку на Олимпиаду-2022. В ней – 119 игроков из КХЛ и НХЛ
25 минут назад
Всего в заявку сборной России вошли 119 игроков – 48 хоккеистов выступают за рубежом. Полный состав можно посмотреть (начало – на девятом слайде) на официальном сайте ОКР.
В список попал форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов, который в этом сезоне не провел ни одного матча. Клуб отправил его играть в АХЛ, но Кравцов отказался.
До этого в заявку попали Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Александр Овечкин («Вашингтон»).
- Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
- В 2018 году Россия выиграла Олимпийские игры в Южной Корее.
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