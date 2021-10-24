Россия (х)
Олимпиада-2022
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#Россия (х) #Олимпиада-2022

Сборная России объявила расширенную заявку на Олимпиаду-2022. В ней – 119 игроков из КХЛ и НХЛ

25 минут назад

ОКР

Всего в заявку сборной России вошли 119 игроков – 48 хоккеистов выступают за рубежом. Полный состав можно посмотреть (начало – на девятом слайде) на официальном сайте ОКР.

В список попал форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов, который в этом сезоне не провел ни одного матча. Клуб отправил его играть в АХЛ, но Кравцов отказался.

До этого в заявку попали Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Александр Овечкин («Вашингтон»). 

  • Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
  • В 2018 году Россия выиграла Олимпийские игры в Южной Корее.
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Источник:
ОКР
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