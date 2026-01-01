Россия (х)

Дата основания
1992 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
Стогниенко комментирует хоккей на Олимпиаде-2022. Это волнует всех больше, чем игра России
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Шипачев – лидер России на этой Олимпиаде и худший провал на прошлой. Как случилось это чудо? Объясняют эксперты
#Вадим Шипачев
Суета вокруг России на Олимпиаде – вывод из состава хоккеиста Кузьменко. Сборная убрала его из-за травмы, но он здоров 🤷‍♂️
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Против России снова играют в масках – теперь Финляндия. Вероятно, из-за внезапно положительного теста на ковид у нашей хоккеистки
#Россия на Олимпийских играх-2022
Хоккей на Олимпиаде-2022 – в масках. Так с часовой задержкой сыграли женские Россия и Канада
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Особенности хоккейных составов на Олимпиаде-2022 по всем сборным: 15 студентов, знаменосец, вся заявка из одного клуба
#Олимпиада-2022
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
Хоккейный состав России на Олимпиаду-2022: нет лучших бомбардиров КХЛ, попали 20-летний форвард и резервист СКА
#Россия (х)
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаде: защитник, не игравший шесть лет, суперзвено с КПК, без Мичкова
#Россия (х)
Как Россия провела эти десять лет в хоккее. Выиграла 4 из 25 турниров. Но медалей больше, чем у канадцев
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#Россия (х)
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ЦСКА играет овертайм с пустыми воротами. Это тренд сезона КХЛ, который важен для России перед Олимпиадой
#ЦСКА (х)
Гусев точно хочет на Олимпиаду: уже перезагрузил карьеру в КХЛ и феерит за Россию в Евротуре, раздавая ассисты
#Россия (х)
Вратарь Канады уехал за ворота и потерял шайбу – так Россия забила в пустые
#Вадим Шипачев
Россия играет против Канады на Евротуре в форме 1956 года с надписью СССР – отсылка к первому золоту Олимпиады
#Россия (х)
За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав
#Кирилл Семенов
Самый молодой дебютант России забил лакросс-гол на Евротуре. И побил еще один рекорд по возрасту
#Матвей Мичков
Ничушкин обвиняется в применении допинга 8 лет назад и опять не поедет на Олимпиаду. Но на карьере в НХЛ это не скажется
#Валерий Ничушкин
Хоккейная сборная России взяла молодежь на Евротур – даже будет возрастной рекорд. Так надо из-за подготовки к МЧМ
#Россия (х)
Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
#Россия (х)
Как объяснить новую странность русского хоккея: сначала сборную под Олимпиаду возглавил Знарок, потом – Жамнов, у которого нет такого опыта
#Алексей Жамнов
Почему Знарок возглавил хоккейную сборную России. Кажется, все из-за решения НХЛ по Олимпиаде
#Олег Знарок
Россия серьезно усилилась из НХЛ и вылетела от канадской молодежи. На ЧМ – уже 7 лет без чемпионства
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#Россия (х)
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🛷 Решающий гол России против Швейцарии: игрок упал, проехался и сидя отдал голевую
#Сергей Толчинский
Новый тренер хоккейной России. Гулял по бортику и ломал планшет перед суперкамбэком
#Валерий Брагин
Григоренко падал в драфт отказов НХЛ и не играл полтора месяца. ЧМ – шанс спасти сезон
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#Россия (х)
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Чехия готовилась к ЧМ на площадке меньшего размера. Россия забила ей голы на пространстве и с контратак
#Россия (х)
Это будет очень странный (=слабый?) чемпионат мира по хоккею. Многие звезды НХЛ не приехали, а Латвия едва подготовилась за 100 дней
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#ЧМ-2021
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Подготовьтесь к ЧМ по хоккею – через 7 ярких историй вокруг него
#ЧМ-2021
Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник
#ЧМ-2019 (хоккей)