Олимпиада

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Олимпиада
Победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады из России получили 823 миллиона рублей призовых
#Олимпиада-2020
Олимпиада
Руководство антидопингового центра Украины ушло в отставку. WADA обвинило его в манипуляциях с пробами спортсменов
#WADA
Теннис
Грабители вернули Весниной олимпийские медали – оставили записку с извинениями и коробку конфет
#Елена Веснина
Теннис
У теннисистки Весниной украли две олимпийские медали
#Елена Веснина
Олимпиада 2020
Путин вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
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Конный спорт
Белорусская наездница Сафронова получила польскую визу. Она запросила ее после исключения из олимпийской сборной
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
FIG не нашла нарушений в судействе во время личного многоборья на Олимпиаде. На соревнованиях Ашрам победила Дину Аверину
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Афганские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2020. Из-за госпереворота в стране они не могут вылететь в Токио
#Олимпиада-2020
Коронавирус
Организаторы Олимпиады заменят японской спортсменке медаль. Мэр ее родного города укусил награду на мероприятии
#Олимпиада-2020
Коронавирус
Штат в Австралии поместит олимпийцев на 28-дневный карантин после Токио. Сборная назвала это «жестоким обращением»
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады-2020 госнаградами: Ромашина получит Орден Невского, Садулаев – Орден Почета
#Олимпиада-2020
Художественная гимнастика
Белорусская ассоциация гимнастики написала о взломе аккаунта и объяснила этим оскорбление спортсменов из России
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
В Токио началась церемония закрытия Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Лучшая гандболистка Олимпиады-2020 Вяхирева сказала, что хочет приостановить карьеру
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🌏 93 страны выиграли на Олимпиаде-2020 минимум одну медаль
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Олимпиада-2020: результаты шестнадцатого дня – 8 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Россия выиграла 71 медаль на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель с 2004 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏅 Все медали России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Россия заняла пятое место в общем зачете на Олимпиаде-2020. Это худший результат в истории
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Женская сборная России по гандболу выиграла серебро на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в двух видах по художественной гимнастике на Олимпиадах
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Сборная России по художественной гимнастике – серебряный призер Олимпиады-2020 в групповом многоборье
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после пятнадцатого дня: Россия поднялась на четвертое место, лидирует Китай
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь шестнадцатого дня соревнований – 8 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Олимпиада-2020: результаты пятнадцатого дня – 7 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈 🇷🇺 Мужская сборная России по волейболу выиграла серебро Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
⚽️ Бразилия выиграла вторую подряд Олимпиаду. Победный гол забил Малком
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥇 🇷🇺 Садулаев – олимпийский чемпион в вольной борьбе. Это 19-е золото России в Токио
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Сборная России по синхронному плаванию выиграла шестую Олимпиаду подряд
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в вольной борьбе
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Арина Аверина показала худший результат в упражнении с лентой. У нее запутался снаряд
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в личном многоборье по художественной гимнастике
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Дина Аверина – серебряная призерка Олимпиады-2020 по художественной гимнастике
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Женская сборная России по водному поло проиграла матч за бронзу на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Сборная США выиграла Олимпиаду. Дюрэнт – самый результативный игрок финала
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈 🇷🇺 Россия взяла серебро в пляжном волейболе на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после четырнадцатого дня: Россия – пятая, лидирует Китай
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Олимпиада-2020: результаты четырнадцатого дня – 6 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Италия опередила на 0,01 секунды Великобританию и выиграла эстафету в легкой атлетике впервые в истории
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥇 Канада выиграла женский футбольный турнир Олимпиады, победив в серии пенальти. Швеция во второй раз подряд проиграла финал
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Олимпиада-2020: где смотреть финал волейбола Франция – Россия, 7 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇫🇷 Команды Франции сыграют в финалах Олимпиады по баскетболу, волейболу и в двух гандбольных турнирах
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в женском гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
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Олимпиада 2020
Гандбольная сборная России вышла в финал Олимпиады. На втором турнире подряд в полуфинале побеждены норвежки
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉 Мексика стала бронзовым призером футбольного турнира Олимпиады, победив Японию
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь пятнадцатого дня соревнований – 7 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Борьба
🥇🇷🇺 Заурбек Сидаков взял золото в вольной борьбе. Это 17-я золотая медаль России
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Хасанова финишировала 16-й в спортивной ходьбе. Италия взяла второе золото в этой дисциплине
#Олимпиада-2020
Велоспорт
🥉🇷🇺 Хатунцева и Новолодская взяли бронзу в велотреке. Это 61-я медаль России в Токио
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Испанец Гарсия стал первым легкоатлетом в истории, выступившим на восьми Олимпиадах. Он дебютировал 29 лет назад
#Олимпиада-2020
Волейбол
Волейболистка Бразилии отстранена от Олимпиады из-за допинга. Она играла в победном четвертьфинале против России
#Олимпиада-2020
Бокс
🥈 Гаджимагомедов проиграл финал Олимпиады по боксу в категории до 91 кг
#Муслим Гаджимагомедов
Бокс
🥉 Магомедалиева заняла третье место на Олимпиаде-2020. Это четвертая бронза России в боксе в Токио
#Зенфира Магомедалиева
Олимпиада 2020
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в пляжном волейболе Норвегия – Россия, 7 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после тринадцатого дня: Россия – пятая, лидирует Китай
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Олимпиада-2020: результаты тринадцатого дня – 5 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Волейбол
Красильников и Стояновский вышли в финал турнира по пляжному волейболу
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏐 Сборная России по волейболу сыграет в финале Олимпиады против Франции
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 В финале Олимпиады сыграют США и Франция. Дончич может выиграть бронзу: Словения встретится с Австралией
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь четырнадцатого дня соревнований – 6 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
🥈🇷🇺 Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла первую медаль России в легкой атлетике в Токио
#Олимпиада-2020
Борьба
🥉🇷🇺 Найфонов взял бронзу в вольной борьбе
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Россия выиграла 57-ю медаль в Токио. Это больше, чем за всю предыдущую Олимпиаду
#Олимпиада-2020
Борьба
🥇🇷🇺 Угуев взял золото в вольной борьбе. Это 57-я медаль России на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Борьба
🇷🇺 Борец Сидаков вышел в финал Олимпиады. Он гарантировал России минимум серебро
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Легкоатлет Мизинов дисквалифицирован в ходьбе из-за неправильного выполнения упражнения
#Олимпиада-2020
Водные виды
🇷🇺 Сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале. Она сыграет в матче за бронзу
#Олимпиада-2020