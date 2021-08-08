Олимпиада-2020: результаты шестнадцатого дня – 8 августа 2021 года
В шестнадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 16 комплектов наград. Россия добавила две медали (обе – серебряные) в общий зачет и заняла итоговое пятое место:
- 🥈 Сборная России стала второй в групповом многоборье по художественной гимнастике.
- 🥈 Женская сборная России по гандболу проиграла финал Франции.
Медальный зачет Олимпиады-2020
8 августа
Легкая атлетика
Марафон, мужчины:
1. 🇰🇪 Элиуд Кипчоге.
2. 🇳🇱 Абди Нагейе.
3. 🇧🇪 Башир Абди.
Баскетбол
Женщины:
1. 🇺🇸 США.
2. 🇯🇵 Япония.
Бокс
Легкий вес, женщины:
1. 🇮🇪 Келли Харрингтон.
2. 🇧🇷 Беатрис Феррейра.
Легкий вес, мужчины:
1. 🇨🇺 Энди Крус.
2. 🇺🇸 Кейшон Дэвис.
Средний вес, женщины:
1. 🇬🇧 Лорен Прайс.
2. 🇨🇳 Ли Цянь.
Супертяжелый вес, мужчины:
1. 🇺🇿 Баходир Жалолов.
2. 🇺🇸 Ричард Торрес.
Трековый велоспорт
Спринт, женщины:
1. 🇨🇦 Келси Митчелл.
2. 🇺🇦 Елена Старикова.
3. 🇭🇰 Ли Вай Це.
Кейрин, мужчины:
1. 🇬🇧 Джейсон Кенни.
2. 🇲🇾 Азизулхасни Аванг.
3. 🇳🇱 Харри Лаврейсен.
Омниум, женщины:
1. 🇺🇸 Дженнифер Валенте.
2. 🇯🇵 Юми Кадзихара.
3. 🇳🇱 Кирстен Вилд.
Гандбол
Женщины:
1. 🇫🇷 Франция.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇳🇴 Норвегия.
Художественная гимнастика
Групповое многоборье, женщины:
1. 🇧🇬 Болгария.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇮🇹 Италия.
Волейбол
Женщины:
1. 🇺🇸 США.
2. 🇧🇷 Бразилия.
3. 🇷🇸 Сербия.
Водное поло
Мужчины:
1. 🇷🇸 Сербия.
2. 🇬🇷 Греция.
3. 🇭🇺 Венгрия.