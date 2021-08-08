Олимпиада-2020: результаты шестнадцатого дня – 8 августа 2021 года

В шестнадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 16 комплектов наград. Россия добавила две медали (обе – серебряные) в общий зачет и заняла итоговое пятое место:

🥈 Сборная России стала второй в групповом многоборье по художественной гимнастике.

🥈 Женская сборная России по гандболу проиграла финал Франции.

Медальный зачет Олимпиады-2020

8 августа

Легкая атлетика

Марафон, мужчины:

1. 🇰🇪 Элиуд Кипчоге.

2. 🇳🇱 Абди Нагейе.

3. 🇧🇪 Башир Абди.

Баскетбол

Женщины:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇯🇵 Япония.

Бокс

Легкий вес, женщины:

1. 🇮🇪 Келли Харрингтон.

2. 🇧🇷 Беатрис Феррейра.

Легкий вес, мужчины:

1. 🇨🇺 Энди Крус.

2. 🇺🇸 Кейшон Дэвис.

Средний вес, женщины:

1. 🇬🇧 Лорен Прайс.

2. 🇨🇳 Ли Цянь.

Супертяжелый вес, мужчины:

1. 🇺🇿 Баходир Жалолов.

2. 🇺🇸 Ричард Торрес.

Трековый велоспорт

Спринт, женщины:

1. 🇨🇦 Келси Митчелл.

2. 🇺🇦 Елена Старикова.

3. 🇭🇰 Ли Вай Це.

Кейрин, мужчины:

1. 🇬🇧 Джейсон Кенни.

2. 🇲🇾 Азизулхасни Аванг.

3. 🇳🇱 Харри Лаврейсен.

Омниум, женщины:

1. 🇺🇸 Дженнифер Валенте.

2. 🇯🇵 Юми Кадзихара.

3. 🇳🇱 Кирстен Вилд.

Гандбол

Женщины:

1. 🇫🇷 Франция.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇳🇴 Норвегия.

Художественная гимнастика

Групповое многоборье, женщины:

1. 🇧🇬 Болгария.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇮🇹 Италия.

Волейбол

Женщины:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇧🇷 Бразилия.

3. 🇷🇸 Сербия.

Водное поло

Мужчины:

1. 🇷🇸 Сербия.

2. 🇬🇷 Греция.

3. 🇭🇺 Венгрия.