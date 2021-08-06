Олимпиада-2020
Волейболистка Бразилии отстранена от Олимпиады из-за допинга. Она играла в победном четвертьфинале против России
12 часов назад
Тандара Алвес Кайшета покинет женскую олимпийскую сборную Бразилии из-за возможного нарушения допинговых правил. Она сдала положительный тест 7 июля – еще до старта Игр.
Олимпийский комитет Бразилии не рассказал подробностей о ситуации. Он написал только, что Кайшета вернется на родину.
- Кайшета играла во всех шести матчах на Олимпиаде. В том числе в победном для Бразилии четвертьфинале против России. 6 августа Бразилия сыграет в полуфинале против Южной Кореи.
- Источник ТАСС утверждает, что результат матча с Россией не пересмотрят. Чтобы это произошло, положительный тест должен быть у нескольких игроков.
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