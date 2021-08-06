Волейболистка Бразилии отстранена от Олимпиады из-за допинга. Она играла в победном четвертьфинале против России

Тандара Алвес Кайшета покинет женскую олимпийскую сборную Бразилии из-за возможного нарушения допинговых правил. Она сдала положительный тест 7 июля – еще до старта Игр.

Олимпийский комитет Бразилии не рассказал подробностей о ситуации. Он написал только, что Кайшета вернется на родину.