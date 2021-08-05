Олимпиада-2020
пляжный волейбол
Красильников и Стояновский вышли в финал турнира по пляжному волейболу
час назад
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали финалистами Олимпиады-2020 на турнире по пляжному волейболу.
- В финале Красильников и Стояновский сыграют с норвежцами Молом и Серумом.
- Матч состоится в субботу, 7 августа, начало – в 5:00 по московскому времени.
Красильников занимал четвертое место на прошлой Олимпиаде в паре с Семеновым. А со Стояновским выигрывал чемпионат мира-2019 и Мировой тур. На Евро-2020 они уступили в финале Молу и Серуму.
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