Красильников и Стояновский вышли в финал турнира по пляжному волейболу

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали финалистами Олимпиады-2020 на турнире по пляжному волейболу.

В финале Красильников и Стояновский сыграют с норвежцами Молом и Серумом.

Матч состоится в субботу, 7 августа, начало – в 5:00 по московскому времени.

Красильников занимал четвертое место на прошлой Олимпиаде в паре с Семеновым. А со Стояновским выигрывал чемпионат мира-2019 и Мировой тур. На Евро-2020 они уступили в финале Молу и Серуму.