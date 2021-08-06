Олимпиада-2020: результаты четырнадцатого дня – 6 августа 2021 года
В четырнадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 28 комплектов наград. Россия добавила пять медалей в общий зачет:
- 🥇 Заурбек Сидаков (вольная борьба).
- 🥈 Муслим Гаджимагомедов (бокс).
- 🥉🥉 🥉 Зенфира Магомедалиева (бокс), Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская (велотрек).
Легкая атлетика
Спортивная ходьба, 50 км, мужчины:
1. 🇵🇱 Давид Томала.
2. 🇩🇪 Джонатан Гилберт.
3. 🇨🇦 Эван Данфи.
Спортивная ходьба, 20 км, женщины:
1. 🇮🇹 Антонелла Пальмизано.
2. 🇨🇴 Сандра Лорена Аренас.
3. 🇨🇳 Лю Хун.
Метание копья, женщины:
1. 🇨🇳 Лю Шиин.
2. 🇵🇱 Мария Андрейчик.
3. 🇦🇺 Келси-Ли Робертс.
5000 м, мужчины:
1. 🇺🇬 Джошуа Чептегей.
2. 🇨🇦 Мохаммед Ахмед.
3. 🇺🇸 Пол Челимо.
400 м, женщины:
1. 🇧🇸 Шона Миллер-Уйбо.
2. 🇩🇴 Марилейди Паулино.
3. 🇺🇸 Эллисон Феликс.
1500 м, женщины:
1. 🇰🇪 Фейс Кипьегон.
2. 🇬🇧 Лора Мьюр.
3. 🇳🇱 Сифан Хассан.
4х100, эстафета, женщины:
1. 🇯🇲 Ямайка.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇬🇧 Великобритания.
4х100, эстафета, мужчины
1. 🇮🇹 Италия.
2. 🇬🇧 Великобритания.
3. 🇨🇦 Канада.
Пляжный волейбол
Женщины:
1. 🇺🇸 США.
2. 🇦🇺 Австралия.
3. 🇨🇭 Швейцария.
Бокс
До 75 кг, женщины:
3. 🇷🇺 Зенфира Магомедалиева.
3. 🇳🇱 Нушка Фонтейн.
До 63 кг, мужчины:
3. 🇦🇲 Ованес Бачков.
3. 🇦🇺 Гарри Гэрсайд.
До 91 кг, мужчины:
1. 🇨🇺 Хулио ла Крус.
2. 🇷🇺 Муслим Гаджимагомедов.
Велотрек
Мэдисон, женщины:
1. 🇬🇧 Великобритания.
2. 🇩🇰 Дания.
3. 🇷🇺 Россия.
Спринт, мужчины:
1. 🇳🇱 Харри Лаврейсен.
2. 🇳🇱 Джеффри Хогланд.
3. 🇬🇧 Джек Карлин.
Футбол
Мужчины:
3. 🇲🇽 Мексика.
Женщины:
1. 🇨🇦 Канада.
2. 🇸🇪 Швеция.
Хоккей на траве
Женщины:
1. 🇳🇱 Нидерланды.
2. 🇦🇷 Аргентина.
3. 🇬🇧 Великобритания.
Настольный теннис
Командный турнир, мужчины:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇩🇪 Германия.
3. 🇯🇵 Япония.
Карате
61 кг, кумите, женщины:
1. 🇷🇸 Йована Прекович.
2. 🇨🇳 Инь Сяоянь.
3. 🇪🇬 Джиана Лотфи.
3. 🇹🇷 Мерве Чобан.
75 кг, кумите, мужчины:
1. 🇮🇹 Луиджи Буса
2. 🇦🇿 Рафаэль Агаев.
3. 🇭🇺 Габор Харшпатаки.
3. 🇺🇦 Станислав Горуна.
Катэ, мужчины:
1. 🇯🇵 Ре Киюна.
2. 🇪🇸 Дамиан Кинтеро.
3. 🇺🇸 Ариель Торрес.
3. 🇹🇷 Али Софуоглу.
Современное пятиборье
Женщины:
1. 🇬🇧 Кейт Френч.
2. 🇱🇹 Лаура Асадаускайте.
3. 🇭🇺 Шарольта Ковач.
Спортивное скалолазание
1. 🇸🇮 Янья Гарнбрет.
2. 🇯🇵 Михо Нонака.
3. 🇯🇵 Акие Ногути.
Настольный теннис
Командный турнир, мужчины:
3. 🇯🇵 Япония.
Спортивная борьба
До 74 кг, вольная борьба, мужчины:
1. 🇷🇺 Заурбек Сидаков.
2. 🇧🇾 Магомедхабиб Кадимагомедов.
3. 🇺🇸 Кайл Дейк.
3. 🇺🇿 Бекзод Абдурахмонов.
До 125 кг, вольная борьба, мужчины
До 53 кг, вольная борьба, женщины