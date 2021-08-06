Олимпиада-2020: результаты четырнадцатого дня – 6 августа 2021 года

В четырнадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 28 комплектов наград. Россия добавила пять медалей в общий зачет:

🥇 Заурбек Сидаков (вольная борьба).

🥈 Муслим Гаджимагомедов (бокс).

🥉🥉 🥉 Зенфира Магомедалиева (бокс), Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская (велотрек).

Легкая атлетика

Спортивная ходьба, 50 км, мужчины:

1. 🇵🇱 Давид Томала.

2. 🇩🇪 Джонатан Гилберт.

3. 🇨🇦 Эван Данфи.

Спортивная ходьба, 20 км, женщины:

1. 🇮🇹 Антонелла Пальмизано.

2. 🇨🇴 Сандра Лорена Аренас.

3. 🇨🇳 Лю Хун.

Метание копья, женщины:

1. 🇨🇳 Лю Шиин.

2. 🇵🇱 Мария Андрейчик.

3. 🇦🇺 Келси-Ли Робертс.

5000 м, мужчины:

1. 🇺🇬 Джошуа Чептегей.

2. 🇨🇦 Мохаммед Ахмед.

3. 🇺🇸 Пол Челимо.

400 м, женщины:

1. 🇧🇸 Шона Миллер-Уйбо.

2. 🇩🇴 Марилейди Паулино.

3. 🇺🇸 Эллисон Феликс.

1500 м, женщины:

1. 🇰🇪 Фейс Кипьегон.

2. 🇬🇧 Лора Мьюр.

3. 🇳🇱 Сифан Хассан.

4х100, эстафета, женщины:

1. 🇯🇲 Ямайка.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇬🇧 Великобритания.

4х100, эстафета, мужчины

1. 🇮🇹 Италия.

2. 🇬🇧 Великобритания.

3. 🇨🇦 Канада.

Пляжный волейбол

Женщины:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇦🇺 Австралия.

3. 🇨🇭 Швейцария.

Бокс

До 75 кг, женщины:

3. ​🇷🇺 Зенфира Магомедалиева.

3. 🇳🇱 Нушка Фонтейн.

До 63 кг, мужчины:

3. 🇦🇲 Ованес Бачков.

3. 🇦🇺 Гарри Гэрсайд.

До 91 кг, мужчины:

1. 🇨🇺 Хулио ла Крус.

2. ​🇷🇺 Муслим Гаджимагомедов.

Велотрек

Мэдисон, женщины:

1. 🇬🇧 Великобритания.

2. 🇩🇰 Дания.

3. ​🇷🇺 Россия.

Спринт, мужчины:

1. 🇳🇱 Харри Лаврейсен.

2. 🇳🇱 Джеффри Хогланд.

3. 🇬🇧 Джек Карлин.

Футбол

Мужчины:

3. 🇲🇽 Мексика.

Женщины:

1. 🇨🇦 Канада.

2. 🇸🇪 Швеция.

Хоккей на траве

Женщины:

1. 🇳🇱 Нидерланды.

2. 🇦🇷 Аргентина.

3. 🇬🇧 Великобритания.

Настольный теннис

Командный турнир, мужчины:

1. 🇨🇳 Китай.

2. 🇩🇪 Германия.

3. 🇯🇵 Япония.

Карате

61 кг, кумите, женщины:

1. 🇷🇸 Йована Прекович.

2. 🇨🇳 Инь Сяоянь.

3. 🇪🇬 Джиана Лотфи.

3. 🇹🇷 Мерве Чобан.

75 кг, кумите, мужчины:

1. 🇮🇹 Луиджи Буса

2. 🇦🇿 Рафаэль Агаев.

3. 🇭🇺 Габор Харшпатаки.

3. 🇺🇦 Станислав Горуна.

Катэ, мужчины:

1. 🇯🇵 Ре Киюна.

2. 🇪🇸 Дамиан Кинтеро.

3. 🇺🇸 Ариель Торрес.

3. 🇹🇷 Али Софуоглу.

Современное пятиборье

Женщины:

1. 🇬🇧 Кейт Френч.

2. 🇱🇹 Лаура Асадаускайте.

3. 🇭🇺 Шарольта Ковач.

Спортивное скалолазание

1. 🇸🇮 Янья Гарнбрет.

2. 🇯🇵 Михо Нонака.

3. 🇯🇵 Акие Ногути.

Настольный теннис

Командный турнир, мужчины:

3. 🇯🇵 Япония.

Спортивная борьба

До 74 кг, вольная борьба, мужчины:

1. ​🇷🇺 Заурбек Сидаков.

2. 🇧🇾 Магомедхабиб Кадимагомедов.

3. 🇺🇸 Кайл Дейк.

3. 🇺🇿 Бекзод Абдурахмонов.

До 125 кг, вольная борьба, мужчины

До 53 кг, вольная борьба, женщины