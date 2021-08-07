Олимпиада-2020
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⚽️ Бразилия выиграла вторую подряд Олимпиаду. Победный гол забил Малком
час назад
В финальном матче мужского турнира Олимпиады-2020 сборная 🇧🇷 Бразилии встретилась с 🇪🇸 Испанией.
Основное время завершилось вничью – 1:1. В первом тайме пенальти у бразильцев не реализовал Ришарлисон.
В дополнительное время победный гол забил Малком, который вышел на замену.
- В плей-офф Бразилия прошла 🇪🇬 Египет и 🇲🇽 Мексику, Испания – 🇨🇮 Кот-д'Ивуар и 🇯🇵 Японию.
- Испания выигрывала Олимпиаду в 1992 году. Последнее достижение – серебро Олимпийских игр 2000 года.
- На трех последних Олимпиадах Бразилия попадала на подиум: 2008 – бронза, 2012 – серебро, 2016 – золото.
Подиум:
1. 🇧🇷 Бразилия.
2. 🇪🇸 Испания.
3. 🇲🇽 Мексика.
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