Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #Футбол #Испания #Бразилия

⚽️ Бразилия выиграла вторую подряд Олимпиаду. Победный гол забил Малком

час назад

В финальном матче мужского турнира Олимпиады-2020 сборная 🇧🇷 Бразилии встретилась с 🇪🇸 Испанией

Основное время завершилось вничью – 1:1. В первом тайме пенальти у бразильцев не реализовал Ришарлисон.

В дополнительное время победный гол забил Малком, который вышел на замену.

  • В плей-офф Бразилия прошла 🇪🇬 Египет и 🇲🇽 Мексику, Испания – 🇨🇮 Кот-д'Ивуар и 🇯🇵 Японию.
  • Испания выигрывала Олимпиаду в 1992 году. Последнее достижение – серебро Олимпийских игр 2000 года.
  • На трех последних Олимпиадах Бразилия попадала на подиум: 2008 – бронза, 2012 – серебро, 2016 – золото.

Подиум:

1. 🇧🇷 Бразилия.

2. 🇪🇸 Испания.

3. 🇲🇽 Мексика.

Матч завершен
Бразилия (мол.)
Кунья 45
Малком 108
2:1
Матч завершен
Испания (мол.)
Оярсабаль 61
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Источник:
Гол.ру
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