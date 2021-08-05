Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в пляжном волейболе Норвегия – Россия, 7 августа 2021 года

Норвежские и российские волейболисты сыграют в финале мужского турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде-2020. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проведут матч против Мола и Серума.

Игра состоится в субботу, 7 августа. Она начнется в 5:00 утра по московскому времени.

В этот день будет еще один финал – мужская сборная России сыграет против Франции 7 августа в 15:15.