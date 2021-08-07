Олимпиада-2020
🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после пятнадцатого дня: Россия поднялась на четвертое место, лидирует Китай
вчера, 18:38
В пятнадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 34 комплекта медалей. Семь из них выиграла Россия (20+26+23). Всего у нее 69 медалей:
🥇 Мария Ласицкене – прыжки в высоту.
🥇 Абдулрашид Садулаев – вольная борьба в весе до 97 кг.
🥇 Сборная России по синхронному плаванию – командный турнир.
🥈 Мужская сборная России по волейболу – командный турнир.
🥈 Дина Аверина – личное многоборье по художественной гимнастике.
🥈 Олег Стояновский и Вячеслав Красильников – пляжный волейбол.
🥉 Гаджимурад Рашидов – вольная борьба в весе до 65 кг.
Тройка лучших:
1. 🇨🇳 Китай (38+31+18).
2. 🇺🇸 США (36+39+33).
3. 🇯🇵 Япония (27+12+17).
Полную таблицу можно посмотреть здесь.
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