Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после пятнадцатого дня: Россия поднялась на четвертое место, лидирует Китай

вчера, 18:38

В пятнадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 34 комплекта медалей. Семь из них выиграла Россия (20+26+23). Всего у нее 69 медалей:

🥇 Мария Ласицкене – прыжки в высоту.

🥇 Абдулрашид Садулаев – вольная борьба в весе до 97 кг.

🥇 Сборная России по синхронному плаванию – командный турнир.

🥈 Мужская сборная России по волейболу – командный турнир.

🥈 Дина Аверина – личное многоборье по художественной гимнастике.

🥈 Олег Стояновский и Вячеслав Красильников – пляжный волейбол.

🥉 Гаджимурад Рашидов – вольная борьба в весе до 65 кг.

Тройка лучших:

1. 🇨🇳 Китай (38+31+18).

2. 🇺🇸 США (36+39+33).

3. 🇯🇵 Япония (27+12+17).

Полную таблицу можно посмотреть здесь.

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Источник:
Гол.ру
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