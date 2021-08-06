🥇 Канада выиграла женский футбольный турнир Олимпиады, победив в серии пенальти. Швеция во второй раз подряд проиграла финал

Женская сборная Швеции по футболу проиграла финал Олимпиады-2020 Канаде. Блэкстеньюс забила за Швецию на 34-й минуте, канадка Флеминг сравняла счет на 67-й. Счет 1:1 был зафиксирован по итогам 120 минут.

В серии пенальти Канада выиграла 3:2. Команды произвели 12 ударов, из которых на двоих реализовали только пять. Швеция проиграла в финале Олимпиады второй раз подряд.

В плей-офф Швеция прошла Японию (3:1) и Австралию (1:0). Канада выбила Бразилию (по пенальти) и США (1:0).

Бронзовым призером стала команда США, победившая в матче за третье место Австралию.

На прошлой Олимпиаде победила Германия, переиграв в финале Швецию. Больше побед на Олимпиадах у США (четыре).