Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь четырнадцатого дня соревнований – 6 августа 2021 года
час назад
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 6 августа – четырнадцатый день соревнований. Во время него разырграют 23 комплекта наград.
В расписании указано московское время.
Пляжный волейбол
- 04:00. Женщины. Матч за третье место
- 05:30. Женщины. Финал
Футбол
- 05:00. Женщины. Финал
- 14:00. Мужчины. Матч за третье место
Бокс
- 08:00. 75 кг, женщины. Полуфиналы (проигравшие берут бронзу)
- 08:15. 63 кг, мужчины. Полуфиналы (проигравшие берут бронзу)
- 09:05. 91 кг, мужчины. Финал
Вольная борьба
- После 12:15. 74 кг, мужчины. Поединок за третье место
- После 12:15. 74 кг, мужчины. Финал
🇷🇺: Заурбек Сидаков.
- После 12:15. 125 кг, мужчины. Поединок за третье место
- После 12:15. 125 кг, мужчины. Финал
- После 12:15. 53 кг, женщины. Поединок за третье место
- После 12:15. 53 кг, женщины. Финал
Современное пятиборье
- 13:30. Индивидуальное первенство, стрельба+бег, женщины. Финал
Велоспорт
- 11:15. Трек, мэдисон, женщины. Финал
🇷🇺: Анастасия Войнова, Дарья Шмелева.
- 12:00. Трек, спринт индивидуальный, мужчины. Финал
Россия: Денис Дмитриев.
Хоккей на траве
- 04:30. Женщины. Матч за третье место
- 13:00. Женщины. Финал
Карате
- 13:50. Ката, мужчины. Финал
- 14:40. Кумите, 61 кг, женщины. Финал
- 14:50. Кумите, 75 кг, мужчины. Финал
Спортивное скалолазание
- 15:30. Индивидуальное первенство, женщины. Финал
Легкая атлетика
- 23:30 (5 августа). 50 км, ходьба, мужчины. Финал
- 10:30. 20 км, ходьба, женщины. Финал
🇷🇺: Эльвира Хасанова
- 14:50. Метание копья, женщины. Финал
- 15:00. 5000 м, мужчины. Финал
- 15:35. 400 м, женщины. Финал
- 15:50. 1500 м, женщины. Финал
- 16:30. 4х100, эстафета, женщины. Финал
- 16:50. 4х100, эстафета, мужчины. Финал
Настольные теннис
- 05:00. Командное первенство, мужчины. Матч за бронзу
- 13:30. Командное первенство, мужчины. Финал
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