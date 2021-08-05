Олимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: расписание и календарь четырнадцатого дня соревнований – 6 августа 2021 года

час назад

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 6 августа – четырнадцатый день соревнований. Во время него разырграют 23 комплекта наград.

В расписании указано московское время.

Пляжный волейбол

  • 04:00. Женщины. Матч за третье место
  • 05:30. Женщины. Финал

Футбол

  • 05:00. Женщины. Финал
  • 14:00. Мужчины. Матч за третье место

Бокс

  • 08:00. 75 кг, женщины. Полуфиналы (проигравшие берут бронзу)
  • 08:15. 63 кг, мужчины. Полуфиналы (проигравшие берут бронзу)
  • 09:05. 91 кг, мужчины. Финал

Вольная борьба

  • После 12:15. 74 кг, мужчины. Поединок за третье место
  • После 12:15. 74 кг, мужчины. Финал

🇷🇺: Заурбек Сидаков.

  • После 12:15. 125 кг, мужчины. Поединок за третье место
  • После 12:15. 125 кг, мужчины. Финал
  • После 12:15. 53 кг, женщины. Поединок за третье место
  • После 12:15. 53 кг, женщины. Финал

Современное пятиборье

  • 13:30. Индивидуальное первенство, стрельба+бег, женщины. Финал

Велоспорт

  • 11:15. Трек, мэдисон, женщины. Финал

🇷🇺: Анастасия Войнова, Дарья Шмелева.

  • 12:00. Трек, спринт индивидуальный, мужчины. Финал

Россия: Денис Дмитриев.

Хоккей на траве

  • 04:30. Женщины. Матч за третье место
  • 13:00. Женщины. Финал

Карате

  • 13:50. Ката, мужчины. Финал
  • 14:40. Кумите, 61 кг, женщины. Финал
  • 14:50. Кумите, 75 кг, мужчины. Финал

Спортивное скалолазание

  • 15:30. Индивидуальное первенство, женщины. Финал

Легкая атлетика

  • 23:30 (5 августа). 50 км, ходьба, мужчины. Финал
  • 10:30. 20 км, ходьба, женщины. Финал

🇷🇺: Эльвира Хасанова

  • 14:50. Метание копья, женщины. Финал
  • 15:00. 5000 м, мужчины. Финал
  • 15:35. 400 м, женщины. Финал
  • 15:50. 1500 м, женщины. Финал
  • 16:30. 4х100, эстафета, женщины. Финал
  • 16:50. 4х100, эстафета, мужчины. Финал

Настольные теннис

  • 05:00. Командное первенство, мужчины. Матч за бронзу
  • 13:30. Командное первенство, мужчины. Финал


 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Олимпиады в Токио
Еще по теме
Золото России в боксе принес ногаец – это один из малых народов. Он выходит на бои под ногайскую музыку, которая играется на домбре
Звезда волейбольной России – белорус: назван в честь Егора Летова и однажды в Нью-Йорке похудел за неделю на 9 кг из-за прогулок
Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020