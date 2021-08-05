Олимпиада-2020: расписание и календарь четырнадцатого дня соревнований – 6 августа 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 6 августа – четырнадцатый день соревнований. Во время него разырграют 23 комплекта наград.

В расписании указано московское время.

Пляжный волейбол

04:00. Женщины. Матч за третье место

05:30. Женщины. Финал

Футбол

05:00. Женщины. Финал

14:00. Мужчины. Матч за третье место

Бокс

08:00. 75 кг, женщины. Полуфиналы (проигравшие берут бронзу)

08:15. 63 кг, мужчины. Полуфиналы (проигравшие берут бронзу)

09:05. 91 кг, мужчины. Финал

Вольная борьба

После 12:15. 74 кг, мужчины. Поединок за третье место

После 12:15. 74 кг, мужчины. Финал

🇷🇺: Заурбек Сидаков.

После 12:15. 125 кг, мужчины. Поединок за третье место

После 12:15. 125 кг, мужчины. Финал

После 12:15. 53 кг, женщины. Поединок за третье место

После 12:15. 53 кг, женщины. Финал

Современное пятиборье

13:30. Индивидуальное первенство, стрельба+бег, женщины. Финал

Велоспорт

11:15. Трек, мэдисон, женщины. Финал

🇷🇺: Анастасия Войнова, Дарья Шмелева.

12:00. Трек, спринт индивидуальный, мужчины. Финал

Россия: Денис Дмитриев.

Хоккей на траве

04:30. Женщины. Матч за третье место

13:00. Женщины. Финал

Карате

13:50. Ката, мужчины. Финал

14:40. Кумите, 61 кг, женщины. Финал

14:50. Кумите, 75 кг, мужчины. Финал

Спортивное скалолазание

15:30. Индивидуальное первенство, женщины. Финал

Легкая атлетика

23:30 (5 августа). 50 км, ходьба, мужчины. Финал

10:30. 20 км, ходьба, женщины. Финал

🇷🇺: Эльвира Хасанова

14:50. Метание копья, женщины. Финал

15:00. 5000 м, мужчины. Финал

15:35. 400 м, женщины. Финал

15:50. 1500 м, женщины. Финал

16:30. 4х100, эстафета, женщины. Финал

16:50. 4х100, эстафета, мужчины. Финал

Настольные теннис

05:00. Командное первенство, мужчины. Матч за бронзу

13:30. Командное первенство, мужчины. Финал



