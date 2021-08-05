🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после тринадцатого дня: Россия – пятая, лидирует Китай

В тринадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 28 комплектов медалей. Пять из них получили российские спортсмены:

🥇🥇 Альберт Батыргазиев и Заур Угуев взяли по золоту в борьбе.

🥈 Анжелика Сидорова взяла серебро в легкой атлетике.

🥉🥉 Глеб Бакши взял бронзу в боксе, Артур Найфонов – в борьбе.

Лидером зачета остался Китай с 34 золотыми медалями. Россия занимает пятое место с 58 медалями (16 золотых). До конца Олимпиады осталось три дня – она завершится 8 августа.