Олимпиада-2020
🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после тринадцатого дня: Россия – пятая, лидирует Китай
33 минуты назад
В тринадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 28 комплектов медалей. Пять из них получили российские спортсмены:
🥇🥇 Альберт Батыргазиев и Заур Угуев взяли по золоту в борьбе.
🥈 Анжелика Сидорова взяла серебро в легкой атлетике.
🥉🥉 Глеб Бакши взял бронзу в боксе, Артур Найфонов – в борьбе.
Лидером зачета остался Китай с 34 золотыми медалями. Россия занимает пятое место с 58 медалями (16 золотых). До конца Олимпиады осталось три дня – она завершится 8 августа.
Уже 88 стран взяли медали на Олимпиаде-2020. Полностью таблицу медального зачета можно посмотреть по этой ссылке.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые