Олимпиада-2020
водное поло
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#Олимпиада-2020 #водное поло

Женская сборная России по водному поло проиграла матч за бронзу на Олимпиаде-2020

51 минуту назад

В матче за третье место сборная 🇷🇺 России проиграла 🇭🇺 Венгрии – 9:11. Россиянки вели со счетом 8:7 после третьего периода, но пропустили четыре гола в четвертом.

  • В плей-офф Россия прошла Австралию, но вылетела от США.
  • На Олимпиаде-2016 Россия заняла третье место. Это лучший результат на Олимпийских играх.
  • Россия – трехкратный чемпион Европы.

В финале женского турнира по водному поло сыграют 🇺🇸 США и 🇪🇸 Испания. Матч начнется в 10:30 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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