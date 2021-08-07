Олимпиада-2020
водное поло
Женская сборная России по водному поло проиграла матч за бронзу на Олимпиаде-2020
51 минуту назад
В матче за третье место сборная 🇷🇺 России проиграла 🇭🇺 Венгрии – 9:11. Россиянки вели со счетом 8:7 после третьего периода, но пропустили четыре гола в четвертом.
- В плей-офф Россия прошла Австралию, но вылетела от США.
- На Олимпиаде-2016 Россия заняла третье место. Это лучший результат на Олимпийских играх.
- Россия – трехкратный чемпион Европы.
В финале женского турнира по водному поло сыграют 🇺🇸 США и 🇪🇸 Испания. Матч начнется в 10:30 по московскому времени.
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