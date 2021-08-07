Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: расписание и календарь шестнадцатого дня соревнований – 8 августа 2021 года

вчера, 18:28

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 8 августа – последний день соревнований. Во время него разыграют 16 комплектов наград.

Легкая атлетика

  • 1:00. Марафон, мужчины

Баскетбол

  • 5:30. Женщины

Бокс

  • 8:00. Легкий вес, женщины
  • 8:15. Легкий вес, мужчины
  • 8:45. Средний вес, женщины
  • 9:15. Супертяжелый вес, мужчины

Трековый велоспорт

  • 5:20. Спринт, женщины
  • 6:00. Кейрин, мужчины
  • 6:25. Омниум, женщины

Гандбол

  • 5:00. Женщины, матч за третье место
  • 9:00. Женщины, финал

🇷🇺: Россия

Художественная гимнастика

  • 5:00. Групповое многоборье, женщины

🇷🇺: Россия

Волейбол

  • 5:00. Женщины, матч за третье место
  • 7:30. Женщины, финал

Водное поло

  • 7:40. Мужчины, матч за третье место
  • 10:30. Мужчины, финал
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Источник:
Гол.ру
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