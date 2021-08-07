Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь шестнадцатого дня соревнований – 8 августа 2021 года
вчера, 18:28
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 8 августа – последний день соревнований. Во время него разыграют 16 комплектов наград.
Легкая атлетика
- 1:00. Марафон, мужчины
Баскетбол
- 5:30. Женщины
Бокс
- 8:00. Легкий вес, женщины
- 8:15. Легкий вес, мужчины
- 8:45. Средний вес, женщины
- 9:15. Супертяжелый вес, мужчины
Трековый велоспорт
- 5:20. Спринт, женщины
- 6:00. Кейрин, мужчины
- 6:25. Омниум, женщины
Гандбол
- 5:00. Женщины, матч за третье место
- 9:00. Женщины, финал
🇷🇺: Россия
Художественная гимнастика
- 5:00. Групповое многоборье, женщины
🇷🇺: Россия
Волейбол
- 5:00. Женщины, матч за третье место
- 7:30. Женщины, финал
Водное поло
- 7:40. Мужчины, матч за третье место
- 10:30. Мужчины, финал
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