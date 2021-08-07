Олимпиада-2020: расписание и календарь шестнадцатого дня соревнований – 8 августа 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 8 августа – последний день соревнований. Во время него разыграют 16 комплектов наград.

Легкая атлетика

1:00. Марафон, мужчины

Баскетбол

5:30. Женщины

Бокс

8:00. Легкий вес, женщины

8:15. Легкий вес, мужчины

8:45. Средний вес, женщины

9:15. Супертяжелый вес, мужчины

Трековый велоспорт

5:20. Спринт, женщины

6:00. Кейрин, мужчины

6:25. Омниум, женщины

Гандбол

5:00. Женщины, матч за третье место

9:00. Женщины, финал

🇷🇺: Россия

Художественная гимнастика

5:00. Групповое многоборье, женщины

🇷🇺: Россия

Волейбол

5:00. Женщины, матч за третье место

7:30. Женщины, финал

Водное поло