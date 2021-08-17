Олимпиада-2020
Афганские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2020. Из-за госпереворота в стране они не могут вылететь в Токио
5 часов назад
На Паралимпийских играх в Токио от Афганистана планировали выступить тхэквондистка Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расули. Худадади – первая афганская женщина, которая могла выступить на Паралимпиаде.
«К сожалению, национальный паралимпийский комитет Афганистана больше не будет участвовать в Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Из-за серьезной ситуации, сложившейся в стране, все аэропорты закрыты, и у них нет возможности добраться до Токио», – сказал представитель международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.
- В мае после ухода военнослужащих США из Афганистана организация «Талибан» [признана не территории России террористической и запрещена] начала действия против правительства Афганистана.
- 15 августа «Талибан» попали в президентский дворец в Кабуле и объявили о захвате территорий Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну и согласился уйти в отставку.
- Организация «Талибан» с 1996 по 2001 год удерживала власть в Афганистане.
Паралимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября.
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