Россия выиграла 57-ю медаль в Токио. Это больше, чем за всю предыдущую Олимпиаду

Заур Угуев поборол 🇮🇳 Кумара Рави в категории до 57 килограмм и взял золото. Артур Найфонов поборол Джабраила Шапиева и взял бронзу в категории до 86 килограммов.

Теперь у России 57 медалей в общем зачете Олимпиады-2020. Она точно не повторит худший результат в своей истории – 56 медалей в Рио. Тогда Россия выступала на фоне допингового скандала и дисквалификаций, поэтому журналисты и чиновники положительно оценивали результат.

Результаты с сайта Олимпиады:

Рио-2016 – четвертое место, 56

Лондон-2012 – четвертое место, 67

Пекин-2008 – третье место, 60

Афины-2004 – третье место, 90

Сидней-2000 – второе место, 89

Атланта-1996 – второе место, 63

Барселона-1992 – первое место, 112 (Россия выступала в составе Объединенной команды с республиками бывшего СССР)

До конца Игр в Токио осталось три дня. Россия в общем медальном зачете пока идет пятой.