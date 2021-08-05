Олимпиада-2020
Россия выиграла 57-ю медаль в Токио. Это больше, чем за всю предыдущую Олимпиаду
3 часа назад
Заур Угуев поборол 🇮🇳 Кумара Рави в категории до 57 килограмм и взял золото. Артур Найфонов поборол Джабраила Шапиева и взял бронзу в категории до 86 килограммов.
Теперь у России 57 медалей в общем зачете Олимпиады-2020. Она точно не повторит худший результат в своей истории – 56 медалей в Рио. Тогда Россия выступала на фоне допингового скандала и дисквалификаций, поэтому журналисты и чиновники положительно оценивали результат.
Результаты с сайта Олимпиады:
- Рио-2016 – четвертое место, 56
- Лондон-2012 – четвертое место, 67
- Пекин-2008 – третье место, 60
- Афины-2004 – третье место, 90
- Сидней-2000 – второе место, 89
- Атланта-1996 – второе место, 63
- Барселона-1992 – первое место, 112 (Россия выступала в составе Объединенной команды с республиками бывшего СССР)
До конца Игр в Токио осталось три дня. Россия в общем медальном зачете пока идет пятой.
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