Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Россия выиграла 57-ю медаль в Токио. Это больше, чем за всю предыдущую Олимпиаду

3 часа назад

Заур Угуев поборол 🇮🇳 Кумара Рави в категории до 57 килограмм и взял золото. Артур Найфонов поборол Джабраила Шапиева и взял бронзу в категории до 86 килограммов.

Теперь у России 57 медалей в общем зачете Олимпиады-2020. Она точно не повторит худший результат в своей истории – 56 медалей в Рио. Тогда Россия выступала на фоне допингового скандала и дисквалификаций, поэтому журналисты и чиновники положительно оценивали результат. 

Результаты с сайта Олимпиады:

  • Рио-2016 – четвертое место, 56
  • Лондон-2012 – четвертое место, 67
  • Пекин-2008 – третье место, 60
  • Афины-2004 – третье место, 90
  • Сидней-2000 – второе место, 89
  • Атланта-1996 – второе место, 63
  • Барселона-1992 – первое место, 112 (Россия выступала в составе Объединенной команды с республиками бывшего СССР)

До конца Игр в Токио осталось три дня. Россия в общем медальном зачете пока идет пятой.

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