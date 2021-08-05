Олимпиада-2020: результаты тринадцатого дня – 5 августа 2021 года
5 августа на Олимпиаде разыграно 28 комплектов наград. Пять медалей взяла Россия:
🥇🥇 Альберт Батыргазиев и Заур Угуев взяли по золоту в борьбе.
🥈 Анжелика Сидорова взяла серебро в легкой атлетике.
🥉🥉 Глеб Бакши взял бронзу в боксе, Артур Найфонов – в борьбе.
Легкая атлетика
Тройной прыжок, мужчины
1. 🇵🇹 Педру Пичарду
2. 🇨🇳 Чжу Ямин
3. 🇧🇫 Юг Фабрис Занго
Ядро, мужчины
1. 🇺🇸 Райан Краузер
2. 🇺🇸 Джо Ковач
3. 🇳🇿 Томас Уолш
110 м c барьерами, мужчины
1. 🇯🇲 Хэнсл Парчмент
2. 🇺🇸 Грант Холлоуэй
3. 🇯🇲 Рональд Леви
20 км, ходьба, мужчины
1. 🇮🇹 Массимо Стано
2. 🇯🇵 Коки Икеда
3. 🇯🇵 Тошиказу Яманиши
Прыжок с шесток, женщины
1. 🇺🇸 Кэти Нагеотте
2. 🇷🇺 Анжелика Сидорова
3. 🇬🇧 Холли Брэдшоу
400 м, мужчины
1. 🇧🇸 Стивен Гардинер
2. 🇨🇴 Антони Самбрано
3. 🇬🇩 Кирани Джеймс
Бокс
57-60 кг, женщины
3. 🇫🇮 Мира Потконен
3. 🇹🇭 Судапорн Сисонди
48-52 кг, мужчины
3. 🇯🇵 Ремей Танака
3. 🇰🇿 Сакен Бибосынов
69-75 кг, мужчины
3. 🇷🇺 Глеб Бакши
3. 🇵🇭 Эумир Марсьяль
Гребля на байдарках и каноэ
200 м, байдарка, мужчины
1. 🇭🇺 Шандор Тотка
2. 🇮🇹 Манфреди Рицца
3. 🇬🇧 Лиам Хит
200 м, каноэ, женщины
1. 🇺🇸 Невин Харрисон
2. 🇨🇦 Лоранс Венсан-Лапуэнт
3. 🇺🇦 Людмила Лузан
500 м, байдарка, женщины
1. 🇳🇿 Лиза Кэррингтон
2. 🇭🇺 Тамара Чипеш
3. 🇩🇰 Эмма Йоргенсен
1000 м, байдарка-двойка, мужчины
1. 🇦🇺 Австралия
2. 🇩🇪 Германия
3. 🇨🇿 Чехия
Велотрек
Кейрин, женщины
1. 🇳🇱 Сханне Браспеннинкс
2. 🇳🇿 Эллесс Эндрюс
3. 🇨🇦 Лориан Генест
Омниум, мужчины
1. 🇬🇧 Мэттью Уоллс
2. 🇳🇿 Кэмпбелл Стюарт
3. 🇮🇹 Элиа Вивиани
Прыжки в воду с вышки
10 метров, женщины
1. 🇨🇳 Цюань Хунчань
2. 🇨🇳 Чэнь Юйси
3. 🇦🇺 Мелисса Ву
Футбол
Женщины
3. 🇺🇸 США
Хоккей на траве
Мужчины
3. 🇮🇳 Индия
2. 🇦🇺 Австралия
3. 🇧🇪 Бельгия
Карате
Кумите, 55 кг, женщины
1. 🇧🇬 Ивэт Горанова
2. 🇺🇦 Анжелика Терлюга
3. 🇦🇹 Беттина Планк
3. 🇹🇼 Цзыюн Вен
Кумите, 67 кг, мужчины
1. 🇫🇷 Стефан да Коста
2. 🇹🇷 Эрай Самдан
3. 🇰🇿 Дархан Ассадилов
4. 🇯🇴 Абдель Рахман Аль-Масатфа
Плавание на открытой воде
10 км, мужчины
1. 🇩🇪 Флориан Велльброк
2. 🇭🇺 Кристоф Расовски
3. 🇮🇹 Грегорио Пальтриньери
Скейтбординг
Парк, мужчины
1. 🇦🇺 Киган Палмер
2. 🇧🇷 Педро Баррос
3. 🇺🇸 Кори Джуно
Спортивное скалолазание
1. 🇪🇸 Альберто Хинес Лопес
2. 🇺🇸 Натаниэль Коулмэн
3. 🇦🇹 Якоб Шуберт
Настольный теннис
Команды, женщины
3. 🇭🇰 Гонконг
Спортивная борьба
До 57 кг, вольная борьба, женщины
1. 🇯🇵 Рисако Каваи
2. 🇧🇾 Ирина Курочкина
3. 🇧🇬 Эвелина Николова
До 57 кг, вольная борьба, мужчины
1. 🇷🇺 Заур Угуев
2. 🇮🇳 Кумар Рави
3. 🇰🇿 Нурислам Санаев
3. 🇺🇸 Томас Патрик Гилман
До 86 кг, вольная борьба
1. 🇺🇸 Дэвид Моррис Тейлор
2. 🇮🇷 Хасан Язданичарати
3. 🇷🇺 Артур Найфонов
3. 🇸🇲 Майлс Назем Амине