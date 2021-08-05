Олимпиада-2020: результаты тринадцатого дня – 5 августа 2021 года

5 августа на Олимпиаде разыграно 28 комплектов наград. Пять медалей взяла Россия:

🥇🥇 Альберт Батыргазиев и Заур Угуев взяли по золоту в борьбе.

🥈 Анжелика Сидорова взяла серебро в легкой атлетике.

🥉🥉 Глеб Бакши взял бронзу в боксе, Артур Найфонов – в борьбе.

Легкая атлетика

Тройной прыжок, мужчины

1. 🇵🇹 Педру Пичарду

2. 🇨🇳 Чжу Ямин

3. 🇧🇫 Юг Фабрис Занго

Ядро, мужчины

1. 🇺🇸 Райан Краузер

2. 🇺🇸 Джо Ковач

3. 🇳🇿 Томас Уолш

110 м c барьерами, мужчины

1. 🇯🇲 Хэнсл Парчмент

2. 🇺🇸 Грант Холлоуэй

3. 🇯🇲 Рональд Леви

20 км, ходьба, мужчины

1. 🇮🇹 Массимо Стано

2. 🇯🇵 Коки Икеда

3. 🇯🇵 Тошиказу Яманиши

Прыжок с шесток, женщины

1. 🇺🇸 Кэти Нагеотте

2. 🇷🇺 Анжелика Сидорова

3. 🇬🇧 Холли Брэдшоу

400 м, мужчины

1. 🇧🇸 Стивен Гардинер

2. 🇨🇴 Антони Самбрано

3. 🇬🇩 Кирани Джеймс

Бокс

57-60 кг, женщины

3. 🇫🇮 Мира Потконен

3. 🇹🇭 Судапорн Сисонди

48-52 кг, мужчины

3. 🇯🇵 Ремей Танака

3. 🇰🇿 Сакен Бибосынов

69-75 кг, мужчины

3. 🇷🇺 Глеб Бакши

3. 🇵🇭 Эумир Марсьяль

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, мужчины

1. 🇭🇺 Шандор Тотка

2. 🇮🇹 Манфреди Рицца

3. 🇬🇧 Лиам Хит

200 м, каноэ, женщины

1. 🇺🇸 Невин Харрисон

2. 🇨🇦 Лоранс Венсан-Лапуэнт

3. 🇺🇦 Людмила Лузан

500 м, байдарка, женщины

1. 🇳🇿 Лиза Кэррингтон

2. 🇭🇺 Тамара Чипеш

3. 🇩🇰 Эмма Йоргенсен

1000 м, байдарка-двойка, мужчины

1. 🇦🇺 Австралия

2. 🇩🇪 Германия

3. 🇨🇿 Чехия

Велотрек

Кейрин, женщины

1. 🇳🇱 Сханне Браспеннинкс

2. 🇳🇿 Эллесс Эндрюс

3. 🇨🇦 Лориан Генест

Омниум, мужчины

1. 🇬🇧 Мэттью Уоллс

2. 🇳🇿 Кэмпбелл Стюарт

3. 🇮🇹 Элиа Вивиани

Прыжки в воду с вышки

10 метров, женщины

1. 🇨🇳 Цюань Хунчань

2. 🇨🇳 Чэнь Юйси

3. 🇦🇺 Мелисса Ву

Футбол

Женщины

3. 🇺🇸 США

Хоккей на траве

Мужчины

3. 🇮🇳 Индия

2. 🇦🇺 Австралия

3. 🇧🇪 Бельгия

Карате

Кумите, 55 кг, женщины

1. 🇧🇬 Ивэт Горанова

2. 🇺🇦 Анжелика Терлюга

3. 🇦🇹 Беттина Планк

3. 🇹🇼 Цзыюн Вен

Кумите, 67 кг, мужчины

1. 🇫🇷 Стефан да Коста

2. 🇹🇷 Эрай Самдан

3. 🇰🇿 Дархан Ассадилов

4. 🇯🇴 Абдель Рахман Аль-Масатфа

Плавание на открытой воде

10 км, мужчины

1. 🇩🇪 Флориан Велльброк

2. 🇭🇺 Кристоф Расовски

3. 🇮🇹 Грегорио Пальтриньери

Скейтбординг

Парк, мужчины

1. 🇦🇺 Киган Палмер

2. 🇧🇷 Педро Баррос

3. 🇺🇸 Кори Джуно

Спортивное скалолазание

1. 🇪🇸 Альберто Хинес Лопес

2. 🇺🇸 Натаниэль Коулмэн

3. 🇦🇹 Якоб Шуберт

Настольный теннис

Команды, женщины

3. 🇭🇰 Гонконг

Спортивная борьба

До 57 кг, вольная борьба, женщины

1. 🇯🇵 Рисако Каваи

2. 🇧🇾 Ирина Курочкина

3. 🇧🇬 Эвелина Николова

До 57 кг, вольная борьба, мужчины

1. 🇷🇺 Заур Угуев

2. 🇮🇳 Кумар Рави

3. 🇰🇿 Нурислам Санаев

3. 🇺🇸 Томас Патрик Гилман

До 86 кг, вольная борьба

1. 🇺🇸 Дэвид Моррис Тейлор

2. 🇮🇷 Хасан Язданичарати

3. 🇷🇺 Артур Найфонов

3. 🇸🇲 Майлс Назем Амине