Олимпиада-2020
пляжный волейбол
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#Олимпиада-2020 #пляжный волейбол

🥈 🇷🇺 Россия взяла серебро в пляжном волейболе на Олимпиаде-2020

3 часа назад

В финальном матче 🇷🇺 пара Олег Стояновский – Вячеслав Красильников встретилась с 🇳🇴 парой Андрес Мол – Кристиан Сорум. Итог – 0:2 (17:21, 18:21).

Обе пары до финала не проиграли ни одного сета во всех матчах плей-офф Олимпиады-2020.

  • В 1/8 финала Стояновский и Красильников победили соперников из 🇪🇸 Испании, в 1/4 – из 🇩🇪 Германии, в 1/2 – из 🇶🇦 Катара.
  • Мол и Сорум в четвертьфинале победили 🇷🇺 пару Константин Семенов – Илья Лешуков.
  • Стояновский и Красильников – чемпионы мира по пляжному волейболу 2019 года. Для них это первые медали на Олимпиаде.
  • Мол и Сорум – трехкратные чемпионы Европы. Для них это первая победа на Олимпиаде.

В матче за третье место победила 🇶🇦 пара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан. Подиум:

1.  🇳🇴 Мол – Сорум. 

2. 🇷🇺 Стояновский – Красильников.

3. 🇶🇦 Шериф Юнусс – Ахмед Тиджан.

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Источник:
Гол.ру
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