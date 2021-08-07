🥈 🇷🇺 Россия взяла серебро в пляжном волейболе на Олимпиаде-2020

В финальном матче 🇷🇺 пара Олег Стояновский – Вячеслав Красильников встретилась с 🇳🇴 парой Андрес Мол – Кристиан Сорум. Итог – 0:2 (17:21, 18:21).

Обе пары до финала не проиграли ни одного сета во всех матчах плей-офф Олимпиады-2020.

В 1/8 финала Стояновский и Красильников победили соперников из 🇪🇸 Испании, в 1/4 – из 🇩🇪 Германии, в 1/2 – из 🇶🇦 Катара.

Мол и Сорум в четвертьфинале победили 🇷🇺 пару Константин Семенов – Илья Лешуков.

Стояновский и Красильников – чемпионы мира по пляжному волейболу 2019 года. Для них это первые медали на Олимпиаде.

Мол и Сорум – трехкратные чемпионы Европы. Для них это первая победа на Олимпиаде.

В матче за третье место победила 🇶🇦 пара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан. Подиум:

1. 🇳🇴 Мол – Сорум.

2. 🇷🇺 Стояновский – Красильников.

3. 🇶🇦 Шериф Юнусс – Ахмед Тиджан.