Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: расписание и календарь пятнадцатого дня соревнований – 7 августа 2021 года

7 часов назад

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 7 августа – пятнадцатый день соревнований. Во время него разыграют 34 комплекта наград.

Баскетбол

  • 05:30. Мужчины. Матч за третье место
  • 10:00. Женщины. Матч за третье место
  • 14:00. Мужчины. Финал

Бейсбол

  • 06:00. Мужчины. Матч за третье место
  • 13:00. Мужчины. Финал

Бокс

  • 08:00. 52 кг, мужчины. Финал
  • 08:15. 52 кг, женщины. Финал
  • 08:45. 75 кг, мужчины. Финал
  • 09:15. 69 кг, женщины. Финал

Велоспорт

  • 10:55. Трек, мэдисон, мужчины. Финал

Вольная борьба

  • После 12:45. 65 кг, мужчины. Поединок за третье место
  • После 12:45. 65 кг, мужчины. Финал
  • После 12:45. 97 кг, мужчины. Поединок за третье место
  • После 12:45. 97 кг, мужчины. Финал
  • После 12:45. 50 кг, женщины. Поединок за третье место
  • После 12:45. 50 кг, женщины. Финал

Водное поло

  • 07:40. Женщины. Матч за третье место

🇷🇺 Россия

  • 10:30. Женщины. Финал

Волейбол

  • 07:30. Мужчины. Матч за третье место
  • 15:15. Мужчины. Финал

🇷🇺 Россия

Гандбол

  • 11:00. Мужчины. Матч за третье место
  • 15:00. Мужчины. Финал

Художественная гимнастика

  • 09:20. Многоборье, личное первенство, женщины. Финал

🇷🇺 Арина Аверина, Дина Аверина

Гольф

  • 00:30. Индивидуальное первенство, женщины

Гребля на байдарках и каноэ

  • 05:37. Каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины. Финал
  • 05:53. Каноэ-двойки, 500 м, женщины. Финал

🇷🇺 Россия

  • 06:19. Байдарки-четверки, 500 м, женщины. Финал
  • 06:37. Байдарки-четверки, 500 м, мужчины. Финал

🇷🇺 Россия

Карате

  • 13:20. 61 кг, женщины. Полуфиналы
  • 13:37. 75 кг, мужчины. Полуфиналы
  • 13:55. 61 кг, женщины. Финал
  • 14:05. 75 кг, мужчины. Финал

Конный спорт

  • 13:00. Конкур, командное первенство. Финал

Легкая атлетика

  • 00:00. Марафон, женщины. Финал
  • 13:35. Прыжки в высоту, женщины. Финал

🇷🇺 Мария Ласицкене

  • 13:45. 10 000 м, женщины. Финал
  • 14:00. Метание копья, мужчины. Финал
  • 14:40 1500 м, мужчины. Финал
  • 15:30. Эстафета 4х400 м, женщины. Финал
  • 15:50. Эстафета 4х400 м, мужчины. Финал

Пляжный волейбол

  • 04:00. Мужчины. Матч за третье место
  • 05:30. Мужчины. Финал

🇷🇺 Вячеслав Красильников/Олег Стояновский

Прыжки в воду

  • 09:00. Вышка 10 м, мужчины. Финал

🇷🇺 Виктор Минибаев, Александр Бондарь

Синхронное плавание

  • 13:30. Команды, женщины. Финал

🇷🇺 Россия

Современное пятиборье

  • 13:30. Индивидуальное первенство, стрельба + бег, мужчины. Финал

🇷🇺 Александр Лифанов

Футбол

  • 14:30. Мужчины. Финал
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Олимпиады
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