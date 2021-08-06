Олимпиада-2020: расписание и календарь пятнадцатого дня соревнований – 7 августа 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 7 августа – пятнадцатый день соревнований. Во время него разыграют 34 комплекта наград.

Баскетбол

05:30. Мужчины. Матч за третье место

10:00. Женщины. Матч за третье место

14:00. Мужчины. Финал

Бейсбол

06:00. Мужчины. Матч за третье место

13:00. Мужчины. Финал

Бокс

08:00. 52 кг, мужчины. Финал

08:15. 52 кг, женщины. Финал

08:45. 75 кг, мужчины. Финал

09:15. 69 кг, женщины. Финал

Велоспорт

10:55. Трек, мэдисон, мужчины. Финал

Вольная борьба

После 12:45. 65 кг, мужчины. Поединок за третье место

После 12:45. 65 кг, мужчины. Финал

После 12:45. 97 кг, мужчины. Поединок за третье место

После 12:45. 97 кг, мужчины. Финал

После 12:45. 50 кг, женщины. Поединок за третье место

После 12:45. 50 кг, женщины. Финал

Водное поло

07:40. Женщины. Матч за третье место

🇷🇺 Россия

10:30. Женщины. Финал

Волейбол

07:30. Мужчины. Матч за третье место

15:15. Мужчины. Финал

🇷🇺 Россия

Гандбол

11:00. Мужчины. Матч за третье место

15:00. Мужчины. Финал

Художественная гимнастика

09:20. Многоборье, личное первенство, женщины. Финал

🇷🇺 Арина Аверина, Дина Аверина

Гольф

00:30. Индивидуальное первенство, женщины

Гребля на байдарках и каноэ

05:37. Каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины. Финал

05:53. Каноэ-двойки, 500 м, женщины. Финал

🇷🇺 Россия

06:19. Байдарки-четверки, 500 м, женщины. Финал

06:37. Байдарки-четверки, 500 м, мужчины. Финал

🇷🇺 Россия

Карате

13:20. 61 кг, женщины. Полуфиналы

13:37. 75 кг, мужчины. Полуфиналы

13:55. 61 кг, женщины. Финал

14:05. 75 кг, мужчины. Финал

Конный спорт

13:00. Конкур, командное первенство. Финал

Легкая атлетика

00:00. Марафон, женщины. Финал

13:35. Прыжки в высоту, женщины. Финал

🇷🇺 Мария Ласицкене

13:45. 10 000 м, женщины. Финал

14:00. Метание копья, мужчины. Финал

14:40 1500 м, мужчины. Финал

15:30. Эстафета 4х400 м, женщины. Финал

15:50. Эстафета 4х400 м, мужчины. Финал

Пляжный волейбол

04:00. Мужчины. Матч за третье место

05:30. Мужчины. Финал

🇷🇺 Вячеслав Красильников/Олег Стояновский

Прыжки в воду

09:00. Вышка 10 м, мужчины. Финал

🇷🇺 Виктор Минибаев, Александр Бондарь

Синхронное плавание

13:30. Команды, женщины. Финал

🇷🇺 Россия

Современное пятиборье

13:30. Индивидуальное первенство, стрельба + бег, мужчины. Финал

🇷🇺 Александр Лифанов

Футбол