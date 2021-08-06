Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь пятнадцатого дня соревнований – 7 августа 2021 года
7 часов назад
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 7 августа – пятнадцатый день соревнований. Во время него разыграют 34 комплекта наград.
Баскетбол
- 05:30. Мужчины. Матч за третье место
- 10:00. Женщины. Матч за третье место
- 14:00. Мужчины. Финал
Бейсбол
- 06:00. Мужчины. Матч за третье место
- 13:00. Мужчины. Финал
Бокс
- 08:00. 52 кг, мужчины. Финал
- 08:15. 52 кг, женщины. Финал
- 08:45. 75 кг, мужчины. Финал
- 09:15. 69 кг, женщины. Финал
Велоспорт
- 10:55. Трек, мэдисон, мужчины. Финал
Вольная борьба
- После 12:45. 65 кг, мужчины. Поединок за третье место
- После 12:45. 65 кг, мужчины. Финал
- После 12:45. 97 кг, мужчины. Поединок за третье место
- После 12:45. 97 кг, мужчины. Финал
- После 12:45. 50 кг, женщины. Поединок за третье место
- После 12:45. 50 кг, женщины. Финал
Водное поло
- 07:40. Женщины. Матч за третье место
🇷🇺 Россия
- 10:30. Женщины. Финал
Волейбол
- 07:30. Мужчины. Матч за третье место
- 15:15. Мужчины. Финал
🇷🇺 Россия
Гандбол
- 11:00. Мужчины. Матч за третье место
- 15:00. Мужчины. Финал
Художественная гимнастика
- 09:20. Многоборье, личное первенство, женщины. Финал
🇷🇺 Арина Аверина, Дина Аверина
Гольф
- 00:30. Индивидуальное первенство, женщины
Гребля на байдарках и каноэ
- 05:37. Каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины. Финал
- 05:53. Каноэ-двойки, 500 м, женщины. Финал
🇷🇺 Россия
- 06:19. Байдарки-четверки, 500 м, женщины. Финал
- 06:37. Байдарки-четверки, 500 м, мужчины. Финал
🇷🇺 Россия
Карате
- 13:20. 61 кг, женщины. Полуфиналы
- 13:37. 75 кг, мужчины. Полуфиналы
- 13:55. 61 кг, женщины. Финал
- 14:05. 75 кг, мужчины. Финал
Конный спорт
- 13:00. Конкур, командное первенство. Финал
Легкая атлетика
- 00:00. Марафон, женщины. Финал
- 13:35. Прыжки в высоту, женщины. Финал
🇷🇺 Мария Ласицкене
- 13:45. 10 000 м, женщины. Финал
- 14:00. Метание копья, мужчины. Финал
- 14:40 1500 м, мужчины. Финал
- 15:30. Эстафета 4х400 м, женщины. Финал
- 15:50. Эстафета 4х400 м, мужчины. Финал
Пляжный волейбол
- 04:00. Мужчины. Матч за третье место
- 05:30. Мужчины. Финал
🇷🇺 Вячеслав Красильников/Олег Стояновский
Прыжки в воду
- 09:00. Вышка 10 м, мужчины. Финал
🇷🇺 Виктор Минибаев, Александр Бондарь
Синхронное плавание
- 13:30. Команды, женщины. Финал
🇷🇺 Россия
Современное пятиборье
- 13:30. Индивидуальное первенство, стрельба + бег, мужчины. Финал
🇷🇺 Александр Лифанов
Футбол
- 14:30. Мужчины. Финал
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